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05 июля 2020, воскресенье, 05:25 211
Lifestyle 2020-07-05T05:25:01+03:00
Українські Новини
Четырем знакам зодиака улыбнется удача сегодня, — астролог

Четырем знакам зодиака улыбнется удача сегодня, — астролог

Елена Новикова
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Гороскоп на 5 июля 2020. Фото: pixabay
Гороскоп на 5 июля 2020. Фото: pixabay

В воскресенье произойдет лунное затмение, которое совпадет с полнолунием. В этот период у некотрых знаков зодиака могут возникнуть мелкие неприятности, а Тельцам, Ракам, Весам и Водолеям повезет. Подробнее о том, что ждет представителей этих четырех знаков зодиака, расскажут Українські Новини.

Телец

Утро станет для Тельцов подходящим временем для решения бытовых вопросов. У представителей этого знака все получится, они смогут сосредоточиться на главном и без проблем решить все текущие задачи. Также в воскресенье уделите внимание близким, им будет нужна поддержка и некоторая помощь. Во второй половине дня у Тельцов, которые не состоят в отношениях, возможны неожиданное знакомство, которое может в будущем перерасти в что-то серьезное.

Рак

В воскресенье Ракам повезет буквально во всем. Это будет плодотворный день, еоторый сулит представителям этого знака прогресс во многих начинаниях и удачные встречи. В этот период можно изучать что-то новое, заниматься саморазвитием. Вечер подходит для романтических прогулок и встреч с друзьями. Не упустите время повеселиться и отдохнуть перед рабочей неделей.

Весы

Весов ждет благоприятный день, в ходе которого представители этого знака сделают много важных дел и определятся с планами на перспективу. Важные мероприятия лучше провести до обеда, а после уделить внимание семейным вопросам.Также в это время можно смело отправляться в поездки. Они будут удачными и принесут желаемого результата. В воксресенье не исключены приятные знакомства.

Водолеей

У Водолеев будет приятный день, в ходе которого события будут развиваться своим чередом. Отношения с близкими порадуют, конфликтов не предвидится. В это время можно строить планы на перспективу, решать текущие бытовые вопросы. Во второй половине дня планируйте задачи на перспективу, занимайтесь привычными делами. У представителей этого знака могут появиться новые идеи, которые помогут продвинуться в решении профессиональных вопросов и принесут прибыль в будущем.

Как сообщали Українські Новини, в июле ожидается несколько магнитных бурь.

Кроме того, в этом месяце ожидается ряд астрономических явлений.

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