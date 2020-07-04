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  • На выходных в Украине жара до +39°. Синоптики рассказали, когда и где ослабнет температура
04 июля 2020, суббота, 05:50 394 Карта
Lifestyle 2020-07-04T05:50:01+03:00
Українські Новини
На выходных в Украине жара до +39°. Синоптики рассказали, когда и где ослабнет температура

На выходных в Украине жара до +39°. Синоптики рассказали, когда и где ослабнет температура

Валерия Драгомирова
Погода, Жара, Прогноз погоды, погода в Украине, Аномальная жара, погода в июле, Спад жары
Жара. Фото: pixabay
Жара. Фото: pixabay

В то время, как в Херсонскую область идет жара до +42 градусов, на выходный в большинстве областей Украины ожидается сильная жара до +39 градусов. Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко. 

Днем ожидается ​​+30 +35 градусов, на юге, востоке и местами в центре +36 +39 градусов. 

Только на западе будет немного свежее, +25 +29 градусов, местами +20 +24 градуса.


"В субботу кратковременные дожди и грози пройдут на севере Украины, в  Винницкой области, еще затронут Прикарпатье, Черновицкую, Тернопольскую и Хмельницкую области. Все, что не вошло в перечень - без существенных осадков", - написала синоптик. 

В воскресенье на юге и востоке Украины ожидается сухая солнечная погода с сильной жарой.

Грозовые локальные дожди возможны 5 июля местами в северных, центральных областях, локально на Прикарпатье и на Волыни.

В Киеве 4 июля ожидается гроза, на выходных в столице жара ослабнет до +28 +29 градусов.

В понедельник на Ивана, 6-7 июля, жара возьмет реванш и будет снова више +30 градусов. А вот с 8 июля ощутимо посвежеет, ожидается +25 +27 градусов.

По словам синоптика, на юге и востоке Украины ослабление сильной жары вероятно с 10-го июля.

Погода 4 июля. Карта: Укргидрометцентр Погода 4 июля. Карта: Укргидрометцентр

Погода 5 июля. Карта: УкргидрометцентрПогода 5 июля. Карта: Укргидрометцентр


Напомним, ранее синоптики рассказали, что ждать от самого теплого летнего месяца

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