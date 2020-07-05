подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
05 июля 2020, воскресенье, 22:43 749
Медицина 2020-07-05T23:15:05+03:00
Українські Новини
80% украинцев легко переносят коронавирус, их не надо госпитализировать, — Ляшко

80% украинцев легко переносят коронавирус, их не надо госпитализировать, — Ляшко

Валерия Драгомирова
Минздрав, Госпитализация, Коронавирус, коронавирус в Украине
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

В то время, как в Украине 48,5 тыс. случаев коронавируса, 80% украинцев легко переносят Covid-19, им не нужны больницы. Об этом рассказал главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24".

"Если мы говорим о коронавирусной болезни – 80% переносят ее в легком состоянии. Их не надо госпитализировать на койки, где они могут получить внутреннее инфицирование другими болезнями. Они проходят лечение амбулаторно под медицинским надзором. 20% требуют госпитализации", — рассказал он.

Также Ляшко сообщил, каков реальный процент госпитализации по Украине.

"У нас сейчас коэффициент госпитализации 19. В то же время в разных областях по-разному, в Закарпатской области где-то 29-31% заболевших попадает в больницы. Когда состояние больного стабилизировалось, его могут перевести на амбулаторное лечение, тем самым освобождая койку для того, чтобы человек с осложнениями мог получить медпомощь в стационаре", — сказал он.


Как сообщали Українські Новини, на выходных снизилось количество проведенных тестов на коронавирус

Кроме того, в детсаду в Тернополе зафиксировали вспышку коронавируса

Больше новостей о: Минздрав Госпитализация Коронавирус коронавирус в Украине

Коллективного иммунитета к коронавирусу нет, - Мин...
Украина побила еще один печальный рекорд эпидемии ...
В МИД планируют вернуть задержанных в Афинах украи...
Количество областей, не готовых к смягчению карант...
В МИД планируют вернуть задержанных в Афинах украинцев 6 и 7 июля
Луценко подтвердил правдивость записей Деркача: Порошенко согласовывал с Байденом его назначение
Новости
В Минздраве рассказали, может ли коронавирус передаваться через обувь 23:12 Инфографика
80% украинцев легко переносят коронавирус, их не надо госпитализировать, — Ляшко 22:43
Во Львовской области может прорвать дамбу. Спасатели предупреждают о затоплении 22:13
В Новой Каховке горит многоэтажка. Фото: facebook.com/ievankov
Уснул с сигаретой. Полиция нашла мужчину, который устроил пожар дома в Новой Каховке 21:47 Дополнено
В Китае зафиксировали бубонную чуму 21:12
больше новостей
Украинцы с 4 июля получат повышенные пенсии: на сколько выросли выплаты 05:30 Инфографика
Отставка Смолия. Эксперты рассказали, каким будет курс гривны 05:25
Куда могут путешествовать украинцы и где нужно проходить обсервацию: список 19:10
По сменам и частично онлайн. В Минобразования рассказали, как могут учиться школьники с 1 сентября 20:47
Пляжный сезон в столице. На каких пляжах разрешено купаться 05:15 Инфографика
больше новостей
Украинцы с 4 июля получат повышенные пенсии: на сколько выросли выплаты 05:30 Инфографика
Куда могут путешествовать украинцы и где нужно проходить обсервацию: список 19:10
По сменам и частично онлайн. В Минобразования рассказали, как могут учиться школьники с 1 сентября 20:47
Луценко подтвердил правдивость записей Деркача: Порошенко согласовывал с Байденом его назначение генпрокурором 19:45
Зеленский выступил с речью на военно-морском параде. Фото: Страна
Зеленский намекнул, что не простит Турчинову сдачу Крыма без боя 19:53
больше новостей
Коллективного иммунитета к коронавирусу нет, - Минздрав
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok