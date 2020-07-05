80% украинцев легко переносят коронавирус, их не надо госпитализировать, — Ляшко

В то время, как в Украине 48,5 тыс. случаев коронавируса, 80% украинцев легко переносят Covid-19, им не нужны больницы. Об этом рассказал главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24".

"Если мы говорим о коронавирусной болезни – 80% переносят ее в легком состоянии. Их не надо госпитализировать на койки, где они могут получить внутреннее инфицирование другими болезнями. Они проходят лечение амбулаторно под медицинским надзором. 20% требуют госпитализации", — рассказал он.

Также Ляшко сообщил, каков реальный процент госпитализации по Украине.

"У нас сейчас коэффициент госпитализации 19. В то же время в разных областях по-разному, в Закарпатской области где-то 29-31% заболевших попадает в больницы. Когда состояние больного стабилизировалось, его могут перевести на амбулаторное лечение, тем самым освобождая койку для того, чтобы человек с осложнениями мог получить медпомощь в стационаре", — сказал он.



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