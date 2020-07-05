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05 июля 2020, воскресенье, 11:53 148
Политика 2020-07-05T11:59:07+03:00
Українські Новини
На выходных снизилось количество проведенных тестов на коронавирус, — МОЗ

На выходных снизилось количество проведенных тестов на коронавирус, — МОЗ

Кира Молчанова
Лаборатория, коронавирус в Украине, Тест на коронавирус, ПЦР-тесты
Тесты на коронавирус. Фото: Pixele
Тесты на коронавирус. Фото: Pixele

4 июля было проведено 9 934 исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 15,99% меньше по сравнению с предыдущими сутками, и 4 024 исследований методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу, что в 4,5 раза меньше по сравнению с 3 июля.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За предыдущие сутки проведено 9 934 исследований методом ПЦР", - сказал он, добавив, что 3 июля проведено 4 024 исследований методом ИФА на антитела к коронавирусу.

Всего с начала года проведено 712 178 исследований на коронавирусную инфекцию методом ПЦР и 263 459 - методом ИФА.

Как сообщали Українськi Новини, 3 июля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 823 до 48 500, количество умерших от заболевания - на 22 человека до 1 249 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев сократилось на 9,95%, количество новых летальных случаев повысилось на 46,7%.

2 июля было выявлено 876 случаев заболевания, 1 июля - 889 случаев, 30 июня - 664 случаев.

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