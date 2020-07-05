Количество областей, не готовых к смягчению карантина, увеличилось

По сравнению с предыдущими сутками по состоянию на 5 июля Киев и 8 областей не соответствуют обновленным критериям для смягчения карантина, которые начали действовать с 22 июня; по сравнению с данными на 2 июля Харьковская область признана соответствующей критериям.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Критерию заполненности коек в больницах, принимающих больных коронавирусной инфекцией (определен как не более 50%), не соответствует Закарпатская область (63,55%).

Показателю охвата тестированием (не менее 24 на 100 тыс. населения) не соответствуют Донецкая (19,69), Одесская (23,12) и Черниговская (14,50) области.

Показателю доли позитивных результатов теста методом полимеразной цепной реакции (не более 11%) не соответствуют Волынская (21,80%), Закарпатская (17,39%), Ивано-Франковская (13,54%), Львовская (11,28%) и Ривненская (16,68%) области.

Критерию динамики заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей (не более 10%) не соответствуют Донецкая (113,81%), Закарпатская (15,42%), Ивано-Франковская (27,22%), Львовская (11,63%), Ривненская (17,75%) области.

В Киеве заполненность составляет 36,46%, количество тестирований на 100 тыс. населения - 85,90, доля позитивных ПЦР-тестов - 5,68%.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров продлил адаптивный карантин до 31 июля.

Тем временем, после однодневного роста количество новых случаев COVID-19 в Украине снизилось до 823,

Также в МОЗ отрицают усиление карантина при заболеваемости COVID-19 60 больных на 100 тыс. населения.