Поставлен новый антирекорд по суточной заболеваемости коронавирусом в мире. Заразились более 212 тыс. человек

По состоянию на 4 июля в мире зафиксировано 11 386 433 случая заражения коронавирусом. Это на 189 413 заражений COVID-19 больше, чем было накануне. 4489 пациентов умерли.

Об этом свидетельствуют данные на ресурсе Worldometers.

В лидерах по числу заболевших – США, Бразилия и Россия:

США – 2 935 770 случаев, 45 182 из которых новые;

Бразилия – 1 578 376 случаев, 36 035 из которых новые;

Россия – 674 515 случаев, 6 632 из которых новые;

Индия – 673 904 случаев, 24 015 из которых новые;

Перу – 299 080 случаев, 3 481 из которых новые.

Новые случаи заболевания обнаружили в 135 странах мира.

Специалисты подчеркивает, что сейчас за неделю обнаруживают более миллиона новых случаев коронавируса.

Как сообщали Українські Новини, 3 июля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 914 до 47 677, количество умерших от заболевания - на 15 человек до 1 227 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 4,3%, количество новых летальных случаев снизилось на 44,4%.

Министерство здравоохранения начало подготовку к развертыванию больниц второй и третьей волны в Закарпатской, Волынской и Ривненской областях из-за существенного роста заболевших коронавирусной инфекцией.