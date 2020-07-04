В мире продолжает увеличиваться количество случаев коронавируса. Данные на 4 июля

В субботу, 4 июля, в мире зарегистрировано 11 074 878 случаев заражения коронавирусом, 5 863 847 из них выздоровели, 525 121 - умерли, в то время, как ВОЗ заявляет, что пандемия коронавируса далека от завершения.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса.

Больше всего случаев заражения коронавирусом в США, где вирус подтвердили у 2 794 153 человек, 129 434 из них умерли, а 790 404 - вылечились.

На втором месте находится Бразилия. Коронавирусом заразились 1 539 081 человек, выздоровели 984 615 человек и 61 884 человека не смогли побороть болезнь.

На третьем месте Россия, где коронавирусом заразились 666 941 человек, всего в стране 9 844 летальных случаев и 437 155 человек выздоровели.

На четвертом месте находится Индия, где коронавирусом заразились 648 315 человек, умерли - 18 655, а вылечились - 394 227.

На пятом месте Перу, где зафиксировали 295 599 случаев заболевания COVID-19. Количество умерших в стране составило 10 226, 185 852 - выздоровели.

Как защититься от коронавируса:

Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.

Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.

Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровья

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