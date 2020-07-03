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03 июля 2020, пятница, 22:05 844
Lifestyle 2020-07-03T22:08:09+03:00
Українські Новини
Астрологи рассказали, чем опасен парад планет-2020 и чего стоит избегать в этот период

Астрологи рассказали, чем опасен парад планет-2020 и чего стоит избегать в этот период

Елена Новикова
Солнечная система, Планеты, Парад планет, Астрономические явления, советы астрологов, прогноз астрологов
Парад планет. Фото: pixabay
Парад планет. Фото: pixabay

В субботу, 4 июля, произойдет уникальное астрономическое явление – парад планет. Его некоторые эксперты считают опасным и очень редким явлением, которое может принести ряд проблем, катаклизмов и неурядиц. Астрологи рассказали подробнее о том, что принесет парад планет, чем он опасен а также о том, что нельзя делать в этот период.

Почему парад планет опасен

Выстраивание планет - довольно редкое событие. Согласно наблюдениям астрологов, в такие периоды происходят большие и зачастую негативные перемены в мире, политические кризисы и экономические неполадки.

Парад планет, который пройдет в эту субботу будет большим. По одну сторону от Солнца выстроятся все планеты Солнечной системы и они будут находиться в довольно узком секторе неба, но Уран и Нептун расположатся чуть дальше остальных. Подобное явление, но с чуть большим углом разброса планет наблюдалось в 1982 году.

Некоторы астрологи считают, что планеты, находясь по одну сторону от Солнца, вызывают мощнейший энергетический диссонанс. Когда же они разбросаны по Солнечной системе, они уравновешивают силы друг друга. 4 июля 2020 года диссонанс будет более мощным, чем когда-либо за последние несколько десятков лет.

Чего ожидать от парада планет 4 июля 2020 года

Астрологи утверждают, что 4 июля и в течение пары недель после самого большого парада планет стоит ожидать больших неприятностей. Есть шанс, что беда обойдет стороной, но многие астрологи уже говорят о возможных неприятностях.

Они выделяют такие три проблемы, которые могут обостриться из-за парада планет:

  1. Пандемия коронавируса может дать о себе знать с новой силой, вирус мутирует или обнаружатся какие-то неутешительные факты.
  2. Выстроившись в ряд, планеты могут спровоцировать экономический коллапс. На этом же фоне могут начаться войны, новые кризисы политического характера.
  3. Природные катаклизмы. В такие периоды часто случаются землетрясения, ураганы, несчастные случаи.

Советы астрологов на 4 июля 2020 года

Большинство астрологов считает, что если все люди будут соблюдать правила и останутся благоразумными, удастся избежать коллапса. Они советуют избавиться от негативных мыслей и эмоций.

Помимо возможных глобальных проблем могут возникнуть и неурядицы личного характера. Эксперты настоятельно советуют не искать приключений и не рисковать. По истечении пары дней после парада планет можно будет расслабиться, но все равно лучше не наживать себе новых врагов и недоброжелателей. 

Не стоит совершать 4, 5 и 6 июля дорогостоящих приобретений.

Ближайший месяц стоит проявлять осмотрительность даже в самых очевидных делах и вопросах.

Как сообщали Українські Новини, в этом месяце ожидается метеоритный поток Южные дельта-Аквариды и ряд других астрономических явлений.

Кроме того, в июле  в июле ожидается несколько магнитных бурь, которые могут негативно повлиять на метеочувствительных людей.

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