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04 июля 2020, суббота, 12:01 282 Инфографика
Медицина 2020-07-04T12:21:23+03:00
Українські Новини
В Киеве продолжает расти количество новых случаев коронавируса

В Киеве продолжает расти количество новых случаев коронавируса

Елена Новикова
Коронавирус, коронавирус в Украине, Смерть от коронавируса, Распространение коронавируса, коронавирус в Киеве, заражение коронавирусом, Выздоровление от коронавируса
Коронавирус в Киеве. Фото: pixabay
Коронавирус в Киеве. Фото: pixabay

3 июля количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киеве увеличилось на 118 человек до 5 347, умерших - на 2 человека до 114 по сравнению с предыдущими сутками.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание на коронавирус, увеличилось еще на 118 человек. Двое больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 114 киевлян. На сегодня в столице уже 5 465 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - отметил Кличко.

Мэр подчеркнул, что среди заболевших 56 женщин в возрасте от 20 до 75 лет и 6 девочек в возрасте от 4 до 15 лет, 52 мужчин в возрасте от 29 до 82 лет и 4 мальчика - от 2 до 9 лет.

Заболели в том числе и 9 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 19 пациентов, другие находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 37 человек.

Всего коронавирус преодолели 1 770 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Днепровском районе - 21. В Шевченковском - 17. Но в Голосеевском районе - 16 случаев. Элементарные правила соблюдать просто. Не пренебрегайте ими! Потому что это - ваше здоровье и ваша жизнь! Берегите себя!", - добавил Кличко.

Распространение коронавируса в Киеве. Инфографика: КГГАРаспространение коронавируса в Киеве. Инфографика: КГГА

Как сообщали Українськi Новини, после небольшого спада в Украине увеличилось количество новых случаев коронавируса.

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