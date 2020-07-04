У Києві продовжує зростати кількість нових випадків коронавірусу

У п'ятницю, 3 липня, у Києві кількість хворих COVID-19 збільшилася на 118 чоловік до 5 347, померлих - на 2 людини до 114 порівняно з попередньою добою.

Про це повідомив мер Києва, голова КМДА Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Кількість жителів Києва, у яких за минулу добу виявили захворювання коронавірусом, збільшилася ще на 118 осіб. Двоє хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 114 киян. На сьогодні в столиці вже 5 465 підтверджених випадків захворювання COVID-19", - зазначив

Кличко.

Мер підкреслив, що серед захворілих 56 жінок у віці від 20 до 75 років і 6 дівчаток у віці від 4 до 15 років, 52 чоловіків у віці від 29 до 82 років і 4 хлопчика - від 2 до 9 років.

Захворіли в тому числі і 9 медиків.

В лікарні столиці госпіталізували 19 пацієнтів, інші знаходяться на самоізоляції під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 37 осіб.

Всього коронавірус подолали 1 770 жителів столиці.

"Найбільше випадків захворювання минулу добу виявили у Дніпровському районі - 21. В Шевченківському - 17. Але в Голосіївському районі - 16 випадків. Елементарні правила дотримуватися просто. Не нехтуйте ними! Тому що це - ваше життя і ваше здоров'я! Бережіть себе!" - додав Кличко.

Поширення коронавірусу в Києві. Інфографіка: КМДА

Як повідомляли Українські Новини, після невеликого спаду в Україні збільшилася кількість нових випадків коронавірусу.

Раніше Київ посилив карантин. Заборонена робота кафе і розважальних закладів після 22:00