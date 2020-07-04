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04 июля 2020, суббота, 11:07 3869
Происшествия 2020-07-04T11:14:17+03:00
Українські Новини
В центре Киева произошла массовая драка со стрельбой. Есть пострадавшие

В центре Киева произошла массовая драка со стрельбой. Есть пострадавшие

Елена Новикова
Стрельба, Арена-сити, стрельба в Киеве, Стрельба на улице, Стрельба в центре Киева

В субботу, 4 июля, около 4:00 часов утра в центре Киева возле Бессарабской площади ("Арена-сити") произошла драка со стрельбой, в то время, как ранее в Киеве на Виноградаре возникла драка после ДТП со стрельбой и кражей. В результате инцидента есть пострадавшие. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

Драка со стрельбой в 04:00 утра в самом центре города - в Арене, что на Бессарабке. Просто толпа молодых людей, которые гамселилися между собой. Есть пострадавшие", - говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что на данный момент причина конфликта неизвестна.

 

Как сообщали Українські Новини, во Львове произошла массовая драка со стрельбой, есть пострадавшие.

Кроме того на автозаправке под Житомиром избили депутата "Слуги народа".

Ранее полиция начала расследовать стрельбу на промтоварном рынке в Одессе, в которой были ранены 2 человека.

Также в сети публиковали видео перестрелки, которая произошла утром 29 мая в Броварах Киевской области с участием около сотни человек. В результате инцидента задержаны 10 человек.

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