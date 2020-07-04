В центре Киева произошла массовая драка со стрельбой. Есть пострадавшие

В субботу, 4 июля, около 4:00 часов утра в центре Киева возле Бессарабской площади ("Арена-сити") произошла драка со стрельбой, в то время, как ранее в Киеве на Виноградаре возникла драка после ДТП со стрельбой и кражей. В результате инцидента есть пострадавшие. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

Драка со стрельбой в 04:00 утра в самом центре города - в Арене, что на Бессарабке. Просто толпа молодых людей, которые гамселилися между собой. Есть пострадавшие", - говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что на данный момент причина конфликта неизвестна.

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