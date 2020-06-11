В Киеве на Виноградаре возникла драка после ДТП со стрельбой и кражей

В Киеве на одном из пешеходных переходов водитель задел пешехода, что привело к драке, краже сумки с пистолетом и стрельбе. Видео с места инцидента опубликовал Киев Оперативный.

"Водитель Volkswagen слегка задел человека не пешеходном переходе. Друзья потерпевшего попросили у водителя извиниться, на что дружно были посланы в "известные нехорошие места", - говорится в подписи к видео.

В результате ДТП и разборок возникла драка. Во время этого местная женщина украла сумку водителя, в которой был пистолет и выстрелила.

"Пока они дрались, местная алкоголичка украла сумку водителя, где был пистолет и выстрелила. После выстрела водитель начал искать сумку и нашёл ее в 100 метрах от места происшествия с пистолетом и пустым бумажником", - говорилось в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, ранее на автозаправке под Житомиром избили депутата "Слуги народа".

Ранее полиция начала расследовать стрельбу на промтоварном рынке в Одессе, в которой были ранены 2 человека.

Также ранее в сети появилось видео перестрелки, которая произошла утром 29 мая в Броварах Киевской области с участием около сотни человек. В результате инцидента задержаны 10 человек.