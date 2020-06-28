Во Львове произошла массовая драка со стрельбой: есть пострадавшие

Во Львове в ночь на 28 июня произошла массовая драка по улице Владимира Великого 53. Свидетели сообщили, что в драке приняли участие около 20 человек и были слышны выстрелы.

Как пишет Варта1, у жилого дома прибывшие правоохранители обнаружили группу людей, между которыми продолжался спор. Как стало известно, мужчина жестоко избил парня, который во время конфликта с целью самозащиты открыл стрельбу из пистолета. Парень ранил нападавшего. Его жизни ничего не угрожает.

Избитого парня и мужчину, которого он ранил, госпитализировали. На месте происшествия следователи изъяли гильзы из пистолета.

Как сообщали Українські Новини, в киевской многоэтажке неплательщик коммуналки открыл стрельбу по соседям.

Ранее в Киеве драка между пьяными посетителями ресторана закончилась стрельбой. Также в Дарницком районе Киева произошла стрельба, ранен мужчина.