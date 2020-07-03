Мужчина пытался купить за $200 тысяч место в масонской ложе и должность в Кабмине

Во время карантина в Украине увеличилось количество мошенников, пытающимися завладеть деньгами украинцев. Иногда – очень экстравагантными способами. Под Луцком полиция сорвала сделку местного жителя с мужчиной, представившимся членом британской организации "Группы Ротшильда" и предлагавшим посодействовать в получении должности в Кабмине Украины, а вместе с этом – причисление к закрытой "группе масонов". За это с мужчины просили 200 тысяч долларов.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции, сотрудники которого как раз появились во время "продажи" должности.

"Основатель и председатель Луцкой городской организации одной из политических партий наладил преступную схему вымогательства средств за якобы помощь в назначении на руководящие должности в высших органах государственной власти Украины", - говорится в сообщении.

Злоумышленник рассказал, что он представляет британскую организацию "Группа Ротшильда". С помощью манипуляций он втирался в доверие к потерпевшим и брал с них деньги. На такой схеме ему удалось заработать более 1,5 миллиона долларов.

Кроме денег – 200 тысяч долларов – у "представителя Ротшильда" изъяли заявление на принятие в "масоны", и перстень "печать Масонов".

Скрнишот поста Департамента стратегических расследований

За пост в Кабмине мужчина был готов заплатить 200 тыс. долларов. Фото: пресс-служба Нацполиции

У мошенника изъяли деньги. Фото: пресс-служба Нацполиции

Как сообщали Українські Новини, полиция сообщила жителю Одессы о подозрении в завладении 1 млн гривен средств банка за реализацию несуществующих товаров.

Мошенники украли более 360 тыс. гривен у матери одного из пострадавших детей, которые были ранены в результате взрыва гранаты в сельском клубе.