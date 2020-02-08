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08 февраля 2020, суббота, 11:45 189
Судебная власть 2020-02-08T11:49:55+02:00
Українські Новини
Одессита подозревают в завладении 1 млн гривен украинского банка

Одессита подозревают в завладении 1 млн гривен украинского банка

Анна Рудык
Завладение денежными средствами, Банк, Мошенничество, Банки Украины
Банкоматы. Фото: polradio /Adrian Grycuk
Банкоматы. Фото: polradio /Adrian Grycuk

Полиция сообщила жителю Одессы о подозрении в завладении 1 млн гривен средств банка.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы департамент киберполиции Национальной полиции, передают Українськi Новини.

Отмечается, что 37-летний мужчина с помощью системы онлайн-платежей банковских учреждений, которые не являются резидентами Украины, завладел денежными средствами украинского банка.

Правоохранители установили, что подозреваемый зарегистрировал юридическое лицо, открыл счет и получил банковскую карточку.

Эта фирма якобы реализовывала товары по всему миру.

Далее на счет фирмы поступили средства от предприятия-нерезидента за якобы уплату товаров.

После этого фигурант через Интернет оформил "возврат товара".

Пока банк проводил возвращение транзакции, фигурант в нескольких банкоматах снял более 1 млн гривен, которые принадлежали банку.

На данный момент мужчине уже объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.

Как сообщали Українськi Новини, ГБР расследует завладение правоохранителями имущества частных предприятий на 7,5 млн гривен.

Ранее бывшему депутату Рады Микитасю сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом.

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