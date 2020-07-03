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  • "Металлург" едет домой. У футболистов еще одного украинского клуба нашли COVID-19
03 июля 2020, пятница, 22:49 25
Политика 2020-07-03T23:00:01+03:00
Українські Новини
"Металлург" едет домой. У футболистов еще одного украинского клуба нашли COVID-19

"Металлург" едет домой. У футболистов еще одного украинского клуба нашли COVID-19

Кира Молчанова
Запорожье, Футбол, ФК Металлург, УПЛ, Коронавирус в Запорожье
ФК. Металлург
ФК. Металлург", Запорожье. Фото: пресс-служба ФК

Вслед за "Волынью", у тренера которого обнаружили коронавирус, инфекцию подтвердили у 7 футболистов клуба "Металлург" из Запорожья – футболисты не будут играть следующий матч.

Об этом сообщает пресс-служба МФК "Металлург" в Facebook.

"Матч 22-го тура с" Движением "перенесено. Команда возвращается домой. Исследования показали коронавирусной болезни в семи игроков. По приезду вся команда и персонал клуба проведут повторное углубленное тестирование на COVID-19. Сейчас самый главный момент - выполнение всех рекомендаций областного лабораторного центра и врачей ", — говорится в сообщении.

Футболистов проверили накануне поездки во Львов на матч. В футбольном клубе уточняют, что предварительные тесты были отрицательными.

Как сообщали Українські Новини, коронавирусную инфекцию нашли у игроков ФК "Карпаты".

2 июля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 876 до 46 763, количество умерших от заболевания - на 27 человек до 1 212 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев снизилось на 1,5%, количество новых летальных случаев увеличилось в 2,25 раза. А в Запорожской области 579 случаев.

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