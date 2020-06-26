Главный тренер футбольного клуба "Волынь" заболел коронавирусом

Вслед за клубом "Карпаты", у футболистов которого нашли коронавирус, на карантин может отправиться команда первой лиги "Волынь": у ее главного тренера Андрея Тлумака обнаружили COVID-19.

Об этом сообщает сайт footboom.com.

"Мне тяжело говорить. Честно, мне очень плохо сегодня. Да, это правда, что я болею коронавирусом. Сдал два теста, которые оказались положительными. Нахожусь на домашнем лечении", — рассказал Тлумак.

Главный тренер футбольного клуба первой лиги "Волынь" заболел на коронавирус.

Кроме того, в команде еще два человека болеют коронавирусом, но это не футболисты.

Сообщалось, что инфицированные в ФК сдали повторные тесты и придерживаются самоизоляции по медицинским требованиям.

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