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26 июня 2020, пятница, 21:31 9
Общество 2020-06-26T21:33:08+03:00
Українські Новини
Главный тренер футбольного клуба "Волынь" заболел коронавирусом

Главный тренер футбольного клуба "Волынь" заболел коронавирусом

Кира Молчанова
Футбол, Тренер, ФК Волынь, Коронавирус
Коронавирус. Маска. Фото: Pexels
Коронавирус. Маска. Фото: Pexels

Вслед за клубом "Карпаты", у футболистов которого нашли коронавирус, на карантин может отправиться команда первой лиги "Волынь": у ее главного тренера Андрея Тлумака обнаружили COVID-19.

Об этом сообщает сайт footboom.com.

"Мне тяжело говорить. Честно, мне очень плохо сегодня. Да, это правда, что я болею коронавирусом. Сдал два теста, которые оказались положительными. Нахожусь на домашнем лечении", — рассказал Тлумак.

Главный тренер футбольного клуба первой лиги "Волынь" заболел на коронавирус.

Кроме того, в команде еще два человека болеют коронавирусом, но это не футболисты.

Сообщалось, что инфицированные в ФК сдали повторные тесты и придерживаются самоизоляции по медицинским требованиям.

Как сообщали Українські Новини, 17 июня, на Закарпатье в рамках полуфинального матча Кубка Украины проходит матч "Минай" - "Динамо". Болельщики вывесили баннер в поддержку американского полицейского Дерека Шовина, убившего афроамериканца Джорджа Флойда.

16 июня Мюнхенская футбольная команда "Бавария" досрочно обеспечила себе итоговое первое место в чемпионате немецкой футбольной Бундеслиги.

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