подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Lifestyle
  • Украинцы уже завтра смогут наблюдать уникальное явление – парад планет
03 июля 2020, пятница, 18:36 724
Lifestyle 2020-07-03T18:45:01+03:00
Українські Новини
Украинцы уже завтра смогут наблюдать уникальное явление – парад планет

Украинцы уже завтра смогут наблюдать уникальное явление – парад планет

Кира Молчанова
Космос, Планеты, Парад планет, Астрономические явления
Парад планет. Фото: space.com.ua
Парад планет. Фото: space.com.ua

Парад планет – это красивое астрономическое явление, при котором сразу несколько планет Солнечной системы оказываются по одну сторону от Солнца визуально недалеко друг от друга. Земной наблюдатель при этом видит их практически на одной линии – это притягательное зрелище, передают Українські Новини.

Какие планеты будут участвовать в параде

Парад в этом месяце будет большим. Это значит, что в нем будут участвовать больше шести планет Солнечной системы. Большой парад планет будет проходить около двух недель. Ночью можно будет увидеть в небе Марс, Юпитер и Сатурн, а утром - Венеру. Меркурий тоже участвует, но увидеть его невооруженным взглядом нельзя из-за солнца. Нептун и Уран можно будет рассмотреть только в телескоп. Если солнечное или лунное затмение наблюдается всего несколько часов, то планеты движутся медленнее, и наблюдать за ними можно будет дольше – около двух недель.

Конечно, не стоит ожидать, что планеты выстроятся в одну линию, как на настоящем параде, но с точки зрения земного наблюдателя окажутся в одном секторе неба. Это достаточно редкое явление. Состоится почти идеальное выравнивание, угол отклонения будет достаточно малым. Последний парад планет этого типа состоялся в 1982 году, а следующий ожидается в 2161 и 2492 годах.

Может ли парад планет повлиять на здоровье

Некоторые считают время парада планет критическим или определяющим для человека. Однако астрономы не советуют приписывать началу июля какие-то особые свойства или планировать на этот день принятие важных решений. Точно также движение небесных сфер не способно повлиять на здоровье человека. Особо впечатлительные люди могут почувствовать разницу, между обычными днями и днями парада планет, но особо повлиять на здоровье это астрономическое явление не может.

Как сообщали Українські новини, в июле ожидается несколько магнитных бурь, которые могут негативно повлиять на организм человека. Атмосферные колебания пройдут с 1 по 3 июля и в конце месяца, которые продлятся несколько дней.

В июле этого года ожидается метеоритный поток Южные дельта-Аквариды. Также Юпитер окажется ближе к Земле и можно будет хорошо рассмотреть при помощи телескопа среднего размера.

Больше новостей о: Космос Планеты Парад планет Астрономические явления

​Впервые за 10 лет пять планет выстроятся в ряд...
Южные дельта-Аквариды и Юпитер окажется ближе к Зе...
Сегодня прогнозируют магнитные бури. Как уберечься...
В июле ожидается несколько магнитных бурь. Как убе...
Рада уволила Смолия с поста главы НБУ
Рада уволила председателя АМКУ Терентьева
Новости
С 6 июля Польша возобновит работу еще одного пункта пропуска на границе с Украиной 19:07
Рестораторы не могут планировать свой бизнес из-за меняющихся ограничений, — Насонова 19:04
Рада разрешила преподавателям медвузов помогать в больницах, даже если они там не работают 19:01
В Киеве заминировали Центральный, Южный и Дарницкий вокзалы 18:44
Праворадикалы бросили гранату в полтавский офис ОПЗЖ, – Кива 18:39
больше новостей
Киевляне снова заплатят за учет оплаты проезда в метро. Что это за система 20:40
"Обос*ался, с*ка": Порошенко матерился и развязно вел себя на суде 20:44
"Укрзализныця" открыла продажу билетов на 6 региональных поездов. Список направлений 18:04 Инфографика
Пробки на трассе Одесса - Киев. Фото: Facebook/Григорий Веприк
Летний отпуск в Одессе: как доехать без пробок на черноморское побережье 06:15
Доллар и евро внезапно взлетели после длительного падения. Курс валют на 2 июля 10:56
больше новостей
"Обос*ался, с*ка": Порошенко матерился и развязно вел себя на суде 20:44
Киевляне снова заплатят за учет оплаты проезда в метро. Что это за система 20:40
Растраты на Житомирском бронетанковом заводе.
СБУ обнаружила миллионные растраты на Житомирском бронетанковом заводе 19:30
На оккупированные Донбасс и Крым Россия израсходовала $30 млрд, — Резников 21:11
Полтора миллиона за жизнь: в Украине начались выплаты семьям погибших от коронавируса врачей 22:54
больше новостей
Выпускникам школ с оккупированных Донбасса и Крыма разрешили поступать во все украинские вузы без ВНО
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok