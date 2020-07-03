От взрыва гранаты в полтавском офисе партии Бойко пострадала девушка

Взрыв произошел в офисе партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" в Полтаве, 1 девушка пострадала.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.

"На месте происшествия работают сотрудники взрывотехнической и экспертной служб, уголовного блока и следственно-оперативная группа. В результате взрыва пострадала работница офиса, ее доставили в больницу для обследования", - сказано в нем.

Депутат Рады Илья Кива ("Оппозиционная платформа") в социальной сети Facebook сообщил, что взорвался офис "Оппозиционной платформы".

Согласно сообщению полиции, на место выехали взрывотехники и эксперты-криминалисты, следственно-оперативная группа и сотрудники уголовного розыска.

В результате взрыва пострадала девушка 1998 года рождения, которая находилась в офисе: по предварительной информации, у нее легкие травмы, также повреждены стены и мебель в помещении.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что на данный момент полицейские устанавливают лиц, причастных к взрыву в офисе политической партии, проводится осмотр места взрыва для выяснения всех обстоятельств и типа взрывного предмета.

Оперативники общаются со свидетелями и очевидцами, а также проверяют наличие видеокамер, которые могли зафиксировать момент совершения правонарушения и причастных к нему лиц.

Как сообщали Українськi Новини, 23 мая взрыв произошел возле офиса партии "Оппозиционная платформа - За життя" в центре Киева по ул. Большой Васильковской, 23Б.

Министерство внутренних дел считает приоритетной версией взрыва в многоэтажном доме в Дарницком районе в Киеве несоблюдение технологий поверки счетчиков.