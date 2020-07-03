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03 июля 2020, пятница, 21:18 1166
Внешняя политика 2020-07-03T21:30:02+03:00
Українські Новини
Путешествие за границу. Одна из стран "зеленого" списка попала в "красный"

Путешествие за границу. Одна из стран "зеленого" списка попала в "красный"

Валерия Драгомирова
Туризм, Черногория, Путешествия, Зеленая зона, Красная зона
Путешествие. Фото: pixabay
Путешествие. Фото: pixabay

Обновилась информация о странах, куда могут улететь на отдых украинцы: в "красную зону" попала Черногория. Об этом говорится в сообщении  Государственного агентства развития туризма Украины в Telegram. 

При этом "красным" пока остается и Египет.

Зато Албания, Турция и Хорватия находятся в зеленой зоне.

В ведомстве напомнили, что граждане, которые приезжают из стран "красной зоны" в Украину, должны проходить обсервацию 14 дней или воспользоваться приложением "Дій вдома".

Ранее Кабмин своим решением позволил прекращать режим самоизоляции или обсервации тем, кто въезжает на территорию Украины из стран "красной зоны", при условии, если они сделают тест на COVID-19 методом ПЦР после пересечения государственной границы и получат отрицательный результат.

Въезжать из стран "зеленой" зоны можно без ограничений.

Для въезда в Украину иностранным гражданам необходим страховой полис, покрывающий расходы на COVID-19 и обсервацию.

Как сообщали Українські Новини, МОЗ поделил страны с коронавирусом на 2 категории. Что означает "зеленая" и "красная" зоны

Кроме того, в Украине разработали портал для туристов с правилами, подсказками и возможностью купить страховку. 

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