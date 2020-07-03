Запрет работы ресторанов после 22:00 на нашей сети не отобразился, – владелец сети ресторанов "Mamamia" Тюрин

Владелец сети ресторанов "Mamamia" Алексей Тюрин отмечает, что решение КГГА о запрете работы кафе и ресторанов после 22:00 не отобразилось на работе ресторанов сети.

Об этом он сообщил Українським Новинам.

"На наших ресторанах это решение никак не отобразилось. Мы традиционно работаем до 22:00; такой у нас график. Конечно, бывает, что в субботу или воскресенье рабочий день продолжается до 23:00, но это не так существенно. Поэтому проблем для нас в этом решении я не вижу", - сообщил Тюрин.

Кроме того, Тюрин отмечает, что решение киевских властей является обоснованным.

"Я сначала не понимал причин этого запрета. А потом увидел в сети фото и видео с ночных клубов, где люди, в частности молодежь, танцует в клубах без средств защиты. Я думаю, что именно потому Кличко и решил ввести подобные меры", - подчеркнул Тюрин.

Как сообщали Українські Новини, директор компании "Ресторанный консалтинг" Ольга Насонова констатирует, что запрет работы заведений общественного питания после 22:00 негативно влияет на бары.

24 июня Киев разрешил работу ресторанов, кафе, театров, кинотеатров и бассейнов.

Кабинет Министров разрешил ресторанам принимать посетителей в помещениях с 5 июня при условии соответствия критериям адаптивного карантина и соблюдения установленных ограничений.