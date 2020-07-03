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03 июля 2020, пятница, 19:45 217
Общество 2020-07-03T21:00:02+03:00
Українські Новини
На Закарпатье из-за карантина ограничивают богослужения, работу ресторанов и сдачу залов в аренду

На Закарпатье из-за карантина ограничивают богослужения, работу ресторанов и сдачу залов в аренду

Кира Молчанова
Закарпатская область, коронавирус в Украине, карантин в Украине, Карантин в Закарпатской области
Карантин. Фото: Pexels
Карантин. Фото: Pexels

Закарпатская область усиливает карантин из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщает Закарпатская ОГА по итогам заседания региональной ТЭБ и ЧС.

Там решили, что в связи с карантином ограничат время работы заведений общественного питания и учреждений развлекательной деятельности до 22 часов.

Также с 4 июля запрещается функционирование помещений, которые сдаются в аренду для проведения массовых мероприятий (свадеб, выпускных вечеров, поминальных мероприятий и т.д.).

На территории области ограничивается проведение богослужений в помещениях храмов, молитвенных домов, других культовых сооружениях.

Теперь богослужения будут проводить только на открытом воздухе с соблюдением всех требований противоэпидемических мероприятий.

Кроме того, в Межгорском районе временно запретили работу вещевых рынков.

Как сообщали Українські Новини, директор компании "Ресторанный консалтинг" Ольга Насонова прогнозирует резкое падение выручки или потерю бизнеса для 70% рестораторов в Киеве из-за ограничений работы.

Харьков тоже усилил карантин и запретил работу кинотеатров и ограничил работу заведений общественного питания до 22:00.

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На Закарпатье из-за карантина ограничивают богослужения, работу ресторанов и сдачу залов в аренду
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