На Закарпатье из-за карантина ограничивают богослужения, работу ресторанов и сдачу залов в аренду

Закарпатская область усиливает карантин из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает Закарпатская ОГА по итогам заседания региональной ТЭБ и ЧС. Там решили, что в связи с карантином ограничат время работы заведений общественного питания и учреждений развлекательной деятельности до 22 часов. Также с 4 июля запрещается функционирование помещений, которые сдаются в аренду для проведения массовых мероприятий (свадеб, выпускных вечеров, поминальных мероприятий и т.д.). На территории области ограничивается проведение богослужений в помещениях храмов, молитвенных домов, других культовых сооружениях. Теперь богослужения будут проводить только на открытом воздухе с соблюдением всех требований противоэпидемических мероприятий. Кроме того, в Межгорском районе временно запретили работу вещевых рынков. Как сообщали Українські Новини, директор компании "Ресторанный консалтинг" Ольга Насонова прогнозирует резкое падение выручки или потерю бизнеса для 70% рестораторов в Киеве из-за ограничений работы. Харьков тоже усилил карантин и запретил работу кинотеатров и ограничил работу заведений общественного питания до 22:00.