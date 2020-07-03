Много рестораторов сейчас думают, что идет война против ресторанов в Киеве, — Насонова

Директор компании "Ресторанный консалтинг" Ольга Насонова прогнозирует резкое падение выручки или потерю бизнеса для 70% рестораторов в Киеве из-за ограничений работы. Об этом она сообщила в комментарии Українським Новинам. "Для около 70% такое решение - это или потеря бизнеса вообще, или потеря не менее половины выручки", - сказала Насонова. Она подчеркнула, что прописанные требования к работе ресторанов в период карантина очень сложно выполнить без нарушений. "Много рестораторов сейчас думают, что просто идет война против ресторанов в Киеве. То есть, специально хотят этот бизнес показательно уничтожать", - прокомментировала она. При этом малый и средний ресторанный бизнес сомневается в соблюдении ограничений ресторанами, связанными с властью. Как сообщали Українськi Новини, Ольга Насонова утверждает, что рестораторы не могут планировать свой бизнес из-за меняющихся ограничений. Также она считает, что щапрет работы после 22:00 — это преждевременная смерть для баров.