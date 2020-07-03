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03 июля 2020, пятница, 19:27 779
Бизнес 2020-07-03T20:45:02+03:00
Українські Новини
Много рестораторов сейчас думают, что идет война против ресторанов в Киеве, — Насонова

Много рестораторов сейчас думают, что идет война против ресторанов в Киеве, — Насонова

Елена Новикова
Ресторан, Ольга Насонова, Ресторанный консалтинг, Работа ресторанов
Ресторан. Фото: pixabay
Ресторан. Фото: pixabay

Директор компании "Ресторанный консалтинг" Ольга Насонова прогнозирует резкое падение выручки или потерю бизнеса для 70% рестораторов в Киеве из-за ограничений работы.

Об этом она сообщила в комментарии Українським Новинам.

"Для около 70% такое решение - это или потеря бизнеса вообще, или потеря не менее половины выручки", - сказала Насонова.

Она подчеркнула, что прописанные требования к работе ресторанов в период карантина очень сложно выполнить без нарушений.

"Много рестораторов сейчас думают, что просто идет война против ресторанов в Киеве. То есть, специально хотят этот бизнес показательно уничтожать", - прокомментировала она.

При этом малый и средний ресторанный бизнес сомневается в соблюдении ограничений ресторанами, связанными с властью.

Как сообщали Українськi Новини, Ольга Насонова утверждает, что рестораторы не могут планировать свой бизнес из-за меняющихся ограничений.

Также она считает, что щапрет работы после 22:00 — это преждевременная смерть для баров.

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