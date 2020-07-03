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03 июля 2020, пятница, 19:20 230
Общество 2020-07-03T21:00:02+03:00
Українські Новини
Харьков ужесточил карантин. Запретили работу кинотеатров и ограничили работу общепита

Харьков ужесточил карантин. Запретили работу кинотеатров и ограничили работу общепита

Валерия Драгомирова
Харьков, Карантин, Коронавирус
Харьков. Фото: 112 Украина
Харьков. Фото: 112 Украина

Вслед за Киевом, который усилил карантин, Харьков запретил работу кинотеатров и ограничил работу заведений общественного питания до 22:00.

Об этом говорится в сообщении на сайте Харьковского городского совета, передают Українськi Новини.

"В Харькове введен запрет на работу кинотеатров, а заведения общественного питания могут принимать только до 22:00", - сказано в нем.

Такое решение Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла на заседании в пятницу.

Заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов заявил, что усиление карантинных мероприятий связано с ухудшением эпидемиологической ситуации.

"Мы ввели более жесткие ограничительные меры в связи с этой ситуацией. Первое - это запрет работы кинотеатров. Также решением комиссии ограничена работа учреждений общественного питания, включая кафе и рестораны, в 22:00. При этом, если у заведения нет летней площадки или его территория меньше 50 кв. м, оно может работать только на доставку заказов на вынос. Все другие карантинные меры, принятые ранее, также продолжают действовать. В частности, в метро, ​​общественном транспорте и супермаркетах горожане могут находиться только в защитных масках", - отметил Игорь Терехов.

Также комиссия запретила проводить в городе мероприятия с участием более 10 человек.

Терехов обратился к представителям Национальной полиции с просьбой следить за выполнением принятых решений.

Он подчеркнул, что городская власть постоянно мониторит ситуацию с коронавирусом, и в зависимости от динамики заболеваемости будут приниматься соответствующие решения об отмене или продлении ограничений.

Как сообщали Українськi Новини, сети кинотеатров Киева возобновили свою работу 2 июля.


Тем временем в МОЗ отрицают усиление карантина при заболеваемости COVID-19 60 больных на 100 тыс. населения.

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