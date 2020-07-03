"Планета кино" рассказала о посещаемости в первый день работы после карантина

Сеть кинотеатров "Планета кино" отмечает низкую результативность работы кинотеатров сети за первые сутки после снятия карантинных ограничений.

Об этом Українським Новинам сообщил совладелец сети Дмитрий Деркач.

"Результаты ожидаемо плохие. (2 июля) мы работали в два раза хуже, чем по четвергам до карантина. Пока что сложно и рано говорить об итогах, надо поработать хотя бы неделю, а лучше – месяц, тогда что-то будет понятно. Мы надеемся, что работать в таком режиме все же лучше, чем быть полностью закрытыми и нести миллионные убытки ежемесячно", - сообщил Деркач.

В то же время, посетители покупают билеты и на сеансы, что будут проходить на протяжении месяца, но продажи меньше, чем до карантина.

Деркач отмечает, что вернутся до докарантинных показателей в ближайшее время у сети никак не получится.

"В скором времени (вернуться до докарантинных показателей) мы не сможем. Поскольку нет ожидаемых премьер и есть часть людей, которые боятся посещать публичные места. Ситуация сможет улучшится ближе к зиме, если не будет второй волны карантина в мире", - сообщил Деркач.

Также Деркач подчеркнул, что киностудии больше ориентируются на ситуацию в США, Китае, Великобритании и прочих больших странах; только при условии нормализации работы кинотеатров в этих странах студии будут выпускать фильмы.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров разрешил возобновить работу кинотеатров со 2 июля.

Сеть кинотеатров "Планета кино" возобновила работу кинотеатров в Киеве со 2 июля.

Свою работу сеть приостановила с 12 марта.