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02 июля 2020, четверг, 13:59 337
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Українські Новини
Польша оплатит тесты на коронавирус для украинских работников

Польша оплатит тесты на коронавирус для украинских работников

Ольга Фандорина
Польша, Тестирование, тесты на коронавирус, Украинские работники
Граница Заробитчане Выезд украинцев за границу. Фото: УП
Граница Заробитчане Выезд украинцев за границу. Фото: УП

В Польше, где украинские рабочие начали жаловаться на адские условия труда и невыплату зарплат, сталми бесплатно проводить тестирование работников из Украины на коронавирус COVID-19 за счет польского бюджета. иОб этом в эфире телеканала "Дом" заявил посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий. 

Цихоцкий заявил, что украинские работники возвращаются в Польшу с конца мая. Украинцы на границе заполняют анкету, в которой указывают, где работают и будут жить, чтобы проверить их на соблюдение карантина.

"Все граждане Украины, которые работают в Польше, проходят тестирование за счет госсредств Польши… они проходят карантин по месту работы", - отметил Цихоцкий.

Он также уточнил, что карантин не обязательно означает изоляцию, однако в течение первых 8 дней для приезжих ограничено передвижение по Польше.

Ранее сообщалось, что сезонные работники, которые решили приехать в Польшу из восточных стран, смогут сразу приступить к работе без 14-дневного карантина.

Однако не все могут попасть в Польшу даже с готовыми документами. Открытие единственного пешего перехода на украинско-польской границе "Шегини-Медика" во Львовской области вызвало ажиотаж и очереди.

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