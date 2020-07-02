Польша оплатит тесты на коронавирус для украинских работников

В Польше, где украинские рабочие начали жаловаться на адские условия труда и невыплату зарплат, сталми бесплатно проводить тестирование работников из Украины на коронавирус COVID-19 за счет польского бюджета. иОб этом в эфире телеканала "Дом" заявил посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий.

Цихоцкий заявил, что украинские работники возвращаются в Польшу с конца мая. Украинцы на границе заполняют анкету, в которой указывают, где работают и будут жить, чтобы проверить их на соблюдение карантина.

"Все граждане Украины, которые работают в Польше, проходят тестирование за счет госсредств Польши… они проходят карантин по месту работы", - отметил Цихоцкий.

Он также уточнил, что карантин не обязательно означает изоляцию, однако в течение первых 8 дней для приезжих ограничено передвижение по Польше.

Ранее сообщалось, что сезонные работники, которые решили приехать в Польшу из восточных стран, смогут сразу приступить к работе без 14-дневного карантина.

Однако не все могут попасть в Польшу даже с готовыми документами. Открытие единственного пешего перехода на украинско-польской границе "Шегини-Медика" во Львовской области вызвало ажиотаж и очереди.