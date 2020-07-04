Пенсионный фонд начал выплату июльских пенсий

В то время, как в Украине запустили автоматическое назначение пенсии, Пенсионный фонд Украины начал финансирование пенсий июля. На пенсионные выплаты 2-3 июля направили 3,7 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда в соцсети Facebook.



"Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, начал финансирование пенсий июля. 2-3 июля 2020 года на пенсионные выплаты направлено 3,7 млрд гривен", - сказано в нем.



Отмечается, что выплата июльских пенсий будет проводиться в определенную каждому пенсионеру дату в установленном порядке.

На выплаты пенсий 2-3 июля направили 3,7 млрд гривен. Иинфографика: Пенсионный фонд Украины



Как сообщали Українські Новини, с 1 июля в Украине повысили пенсии. В частности, размер ПМ для лиц, утративших трудоспособность, увеличивается с 1638,00 до 1712,00 грн.



Также с 1 июля в Украине увеличился прожиточный минимум.



Тем временем до конца года запланировано еще одно повышение выплат пенсионерам. В результате новшества повысят минимальную и максимальную пенсии, а также надбавки за сверхстаж.