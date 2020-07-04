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04 июля 2020, суббота, 06:30 1178 Инфографика
Экономика 2020-07-04T08:00:02+03:00
Українські Новини
Пенсионный фонд начал выплату июльских пенсий

Пенсионный фонд начал выплату июльских пенсий

Валерия Драгомирова
Пенсии, Пенсионеры, Пенсионный фонд, ПФУ, Пенсия, выплата пенсий, Пенсии в июле
Пенсии
Пенсии

В то время, как в Украине запустили автоматическое назначение пенсии, Пенсионный фонд Украины начал финансирование пенсий июля. На пенсионные выплаты 2-3 июля направили 3,7 млрд гривен. 

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда в соцсети Facebook. 

"Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, начал финансирование пенсий июля. 2-3 июля 2020 года на пенсионные выплаты направлено 3,7 млрд гривен", - сказано в нем. 

Отмечается, что выплата июльских пенсий будет проводиться в определенную каждому пенсионеру дату в установленном порядке.

На выплаты пенсий 2-3 июля направили 3,7 млрд гривен. Иинфографика: Пенсионный фонд УкраиныНа выплаты пенсий 2-3 июля направили 3,7 млрд гривен. Иинфографика: Пенсионный фонд Украины


Как сообщали Українські Новини, с 1 июля в Украине повысили пенсии.  В частности, размер ПМ для лиц, утративших трудоспособность, увеличивается с 1638,00 до 1712,00 грн.

Также с 1 июля в Украине увеличился прожиточный минимум

Тем временем до конца года запланировано еще одно повышение выплат пенсионерам. В результате новшества повысят минимальную и максимальную пенсии, а также надбавки за сверхстаж.

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