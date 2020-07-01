С 1 июля в Украине увеличился прожиточный минимум. Как изменятся пенсии и социальные выплаты

С 1 июля прожиточный минимум увеличился на 91 гривну с установленных с 1 января 2027 гривен в месяц до 2118 гривен.

Об этом говорится в законе "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", передают Українські Новини.

При этом прожиточный минимум для трудоспособных лиц вырос на 95 гривен с 2102 до 2197 гривен.

Для лиц, утративших трудоспособность, - на 74 гривны с 1638 до 1712 гривны.

Минимальный размер пенсии по возрасту и минимальный размер пенсионной выплаты с 1 июля повысится в соответствии с прожиточным минимумом для утративших трудоспособность.

Максимальный размер пенсионной выплаты соответствует 10 прожиточным минимумам и соответственно увеличится на 740 гривен до 17 120 гривен.

Для детей в возрасте до 6 лет прожиточный минимум с 1 июля вырос на 80 гривен с 1779 до 1859 гривен, для детей от 6 до 18 лет - на 100 гривен с 2218 до 2318 гривен.

От размера прожиточного минимума зависит размер социальных выплат.

Согласно госбюджету-2020 уровень обеспечения прожиточного минимума для назначения помощи согласно Закону "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям" в процентном соотношении к прожиточному минимуму для основных социальных и демографических групп населения составляет: для трудоспособных лиц – 25%; для детей: с 1 июля – увеличивается с 85% до 130%; для лиц, утративших трудоспособность и лиц с инвалидностью – 100% соответствующего прожиточного минимума.

Следующее повышение прожиточного минимума установлено с 1 декабря.

При этом размер минимальной зарплаты в 2020 году установлен в 4723 гривны в месяц (в почасовом размере 28,31 гривна).

Как сообщали Українські Новини, в мае средняя заработная плата увеличилась по сравнению с апрелем на 1,1%, или на 112 гривен до 10 542 гривен в месяц.

Также в 2021 году прожиточный минимум может быть не менее 40% медианной зарплаты.