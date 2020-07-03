Не надо на меня тыкать. В Раде произошла перепалка между Разумковым и нардепами "Евросолидарности"

В пятницу, 3 июля, в Верховной Раде во время рассмотрения законопроекта № 3734 о поступлении выпускников школ с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и аннексированного Россией Крыма в высшие учебные заведения без прохождения внешнего независимого тестирования (ВНО) по госзаказу произошла словесная перепалка между спикером Рады Дмитрием Разумковым и народными депутатами от партии "Европейская солидарность". Об этом свидтельствует видеотрансляция заседания. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал нардепов проголосовать на законопроект № 3734 во втором чтении и в целом. Но депутаты от "Европейской солидарности" выступили против, заблокировали трибуну парламента и требовали "слово". Позже Разумков перешел на повышенный тон и русский язык. "Не кричите на меня, пожалуйста. Не повышайте на меня голос и пальцем на меня тоже тыкать не надо. Я вам еще раз могу повторить и на русском, и на английском. Не надо на меня тыкать", - сказал он. Разумков также отметил, что если нардепы что-то поломают, то потом придется заплатить. В результате за принятие законопроекта № 3734 за основу проголосовали 266 депутатов при минимально необходимых 226, в целом - 310 депутатов. Фракция "Европейская солидарность" не дала ни одного голоса "за". Как сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский инициировал разрешение выпускникам школ из Донбасса и Крыма поступать в вузы без ВНО. Кроме того, вступительная кампания в вузы начнется 1 августа.