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03 июля 2020, пятница, 18:18 24
Верховная Рада и партии 2020-07-03T18:18:48+03:00
Українські Новини
Не надо на меня тыкать. В Раде произошла перепалка между Разумковым и нардепами "Евросолидарности"

Не надо на меня тыкать. В Раде произошла перепалка между Разумковым и нардепами "Евросолидарности"

Елена Новикова
Нардепы, заседание Верховной Рады, Дмитрий Разумков, Евросолидарность, Принятие законопроекта, Спикер ВР, Законопроект № 3734
В Раде произошла перепалка между Разумковым и депутатами ЕС. Скриншот трансляции
В Раде произошла перепалка между Разумковым и депутатами ЕС. Скриншот трансляции

В пятницу, 3 июля, в Верховной Раде во время рассмотрения законопроекта № 3734 о поступлении выпускников школ с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и аннексированного Россией Крыма в высшие учебные заведения без прохождения внешнего независимого тестирования (ВНО) по госзаказу произошла словесная перепалка между спикером Рады Дмитрием Разумковым и народными депутатами от партии "Европейская солидарность".

Об этом свидтельствует видеотрансляция заседания.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал нардепов проголосовать на законопроект № 3734 во втором чтении и в целом. Но депутаты от "Европейской солидарности" выступили против, заблокировали трибуну парламента и требовали "слово".

Позже Разумков перешел на повышенный тон и русский язык.

"Не кричите на меня, пожалуйста. Не повышайте на меня голос и пальцем на меня тоже тыкать не надо. Я вам еще раз могу повторить и на русском, и на английском. Не надо на меня тыкать", - сказал он.

Разумков также отметил, что если нардепы что-то поломают, то потом придется заплатить.

В результате за принятие законопроекта № 3734 за основу проголосовали 266 депутатов при минимально необходимых 226, в целом - 310 депутатов. Фракция "Европейская солидарность" не дала ни одного голоса "за".

Как сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский инициировал разрешение выпускникам школ из Донбасса и Крыма поступать в вузы без ВНО.

Кроме того, вступительная кампания в вузы начнется 1 августа

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Скриншот: youtube/skrypin.ua
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