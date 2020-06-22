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22 июня 2020, понедельник, 15:08 52
Президент 2020-06-22T15:08:01+03:00
Українські Новини
Зеленский хочет разрешить выпускникам школ из Донбасса и Крыма поступать в вузы без ВНО

Зеленский хочет разрешить выпускникам школ из Донбасса и Крыма поступать в вузы без ВНО

Ирина Николенко
Владимир Зеленский, ВНО-2020, вступительная кампания-2020, выпускники-2020
ВНО 2020. Фото: pixabay.com/
ВНО 2020. Фото: pixabay.com/

В то время, как Президент подписал закон, согласно которому выпускники школ 2020 года в связи с ситуацией с коронавирусом могут проходить государственную итоговую аттестацию, в том числе в формате ВНО, на добровольной основе, Владимир Зеленский инициирует разрешение выпускникам школ из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и аннексированного Россией Крыма поступать во все украинские высшие учебные заведения без сдачи внешнего независимого тестирования (ВНО) по государственному заказу.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента, передают Українськi Новини.

"Владимир Зеленский инициирует внесение изменений в Закон "О высшем образовании" для максимального упрощения вступления в заведения высшего образования (ЗВО) выпускникам школ со временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма. Изменения будут предусматривать, что дети из этих территорий смогут поступать в ЗВО Украины без внешнего независимого оценивания и иметь возможность поступить во все вузы Украины, а не по ограниченному отдельному списку, как это происходит сейчас", – сказано в нем.

Согласно сообщению, все желающие с временно оккупированных территорий Донбасса будут учиться бесплатно, через государственный заказ в пределах квот.

"Сейчас такая норма действует только для выпускников с аннексированного Крыма и Севастополя", – сказано в нем.

Зеленский отметил, что таким образом хочет максимально поощрить выпускников переезжать на подконтрольные территории.

"Это – часть нашей государственной политики. Мы боремся за молодежь", – сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада разрешила добровольно проходить ВНО ученикам, которые завершают общее среднее образование в 2019/2020 учебном году, в связи с коронавирусом.

Министерство образования расширило список до сотни вузов, в которые в этом году могут поступать выпускники из оккупированного Донбасса и Крыма.

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