Смолий в Раде не назвал инициаторов политического давления

Яков Смолий, которого уволили с должности главы Нацбанка, не указал конкретных фактов и инициаторов политического давления, которое послужило его отставке.

Об этом свидетельствует речь Якова Смолия в Верховной Раде, передают Українські Новини.

"Как глава Национального банка я более двух лет стою на страже институциональной способности центробанка. Вместе с членами правления мы щитом, защищающим наш технократический и аполитический институт от воздействий политикума. И этот щит в течение последнего года постоянно пытаются взломать. Давление через суды. Проплаченные митинги на Институтской и под домами членов правления. Информационные атаки, построенные на манипуляциях и лжи. Необоснованные политические оценки политики НБУ и непосредственно моей деятельности как руководителя учреждения", - сообщил он.

Он не назвал, кто стоит за митингами и информатаками.

При этом Смолий уточнил, что присутствует также использование Совета НБУ для создания корпоративного конфликта внутри учреждения.

"Все это элементы одной цепи. Это затрудняет эффективную работу центробанка еще и потому, что Национальный банк - не остров", - добавил Смолий.

Он также добавил, что на заседаниях с участием депутатов, членов правительства, Президента Владимира Зеленского и премьера Дениса Шмыгаля звучали призывы "залить экономику деньгами", чтобы подвести инфляцию и курс гривны к доллару к показателям, заложенным в бюджете.

Но Смолий не назвал кто конкретно делал такие заявления и не прояснил чем дискуссия на совещаниях отличается от политического давления и почему эти призывы стоит рассматривать как давление.

Как сообщали Українські Новини, ранее стало известно, что Смолий написал и подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об увольнении из-за систематического политического давления.

Зеленский предложил Верховной Раде уволить Смолия.