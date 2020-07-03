подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
03 июля 2020, пятница, 16:55 21
Верховная Рада и партии 2020-07-03T16:56:28+03:00
Українські Новини
Смолий в Раде не назвал инициаторов политического давления

Смолий в Раде не назвал инициаторов политического давления

Валерия Драгомирова
Верховная Рада, Нацбанк, Яков Смолий, Увольнение Смолия
Яков Смолий
Яков Смолий

Яков Смолий, которого уволили с должности главы Нацбанка, не указал конкретных фактов и инициаторов политического давления, которое послужило его отставке.

Об этом свидетельствует речь Якова Смолия в Верховной Раде, передают Українські Новини.

"Как глава Национального банка я более двух лет стою на страже институциональной способности центробанка. Вместе с членами правления мы щитом, защищающим наш технократический и аполитический институт от воздействий политикума. И этот щит в течение последнего года постоянно пытаются взломать. Давление через суды. Проплаченные митинги на Институтской и под домами членов правления. Информационные атаки, построенные на манипуляциях и лжи. Необоснованные политические оценки политики НБУ и непосредственно моей деятельности как руководителя учреждения", - сообщил он.

Он не назвал, кто стоит за митингами и информатаками.

При этом Смолий уточнил, что присутствует также использование Совета НБУ для создания корпоративного конфликта внутри учреждения.

"Все это элементы одной цепи. Это затрудняет эффективную работу центробанка еще и потому, что Национальный банк - не остров", - добавил Смолий.

Он также добавил, что на заседаниях с участием депутатов, членов правительства, Президента Владимира Зеленского и премьера Дениса Шмыгаля звучали призывы "залить экономику деньгами", чтобы подвести инфляцию и курс гривны к доллару к показателям, заложенным в бюджете.

Но Смолий не назвал кто конкретно делал такие заявления и не прояснил чем дискуссия на совещаниях отличается от политического давления и почему эти призывы стоит рассматривать как давление.

Как сообщали Українські Новини, ранее стало известно, что Смолий написал и подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об увольнении из-за систематического политического давления.

Зеленский предложил Верховной Раде уволить Смолия.

Больше новостей о: Верховная Рада Нацбанк Яков Смолий Увольнение Смолия

Рада уволила Смолия с поста главы НБУ...
НБУ удовлетворил заявки на 20 млн гривен при спрос...
ОПЗЖ требует отчета главы НБУ...
Финансовый комитет рекомендует Раде уволить Смолия...
Рада уволила Смолия с поста главы НБУ
Выпускникам школ с оккупированных Донбасса и Крыма разрешили поступать во все украинские вузы без ВНО
Новости
Рада уволила председателя АМКУ Терентьева 16:58
Смолий в Раде не назвал инициаторов политического давления 16:55
Гривна после обвала немного выросла. Курс НБУ на понедельник 16:47
В Европе создадут новую платежную систему 16:38
Рада уволила Смолия с поста главы НБУ 16:29
больше новостей
Киевляне снова заплатят за учет оплаты проезда в метро. Что это за система 20:40
"Обос*ался, с*ка": Порошенко матерился и развязно вел себя на суде 20:44
Пробки на трассе Одесса - Киев. Фото: Facebook/Григорий Веприк
Летний отпуск в Одессе: как доехать без пробок на черноморское побережье 06:15
"Укрзализныця" открыла продажу билетов на 6 региональных поездов. Список направлений 18:04 Инфографика
Доллар и евро внезапно взлетели после длительного падения. Курс валют на 2 июля 10:56
больше новостей
"Обос*ался, с*ка": Порошенко матерился и развязно вел себя на суде 20:44
Киевляне снова заплатят за учет оплаты проезда в метро. Что это за система 20:40
PARSA объединяет всех участников рынка недвижимости Украины и выходит с новым продуктом 17:44
Растраты на Житомирском бронетанковом заводе.
СБУ обнаружила миллионные растраты на Житомирском бронетанковом заводе 19:30
В Западной Монголии объявили карантин из-за бубонной чумы. Что это за болезнь 12:39
больше новостей
Население в июне увеличило чистую сдачу валюты почти в 4 раза
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok