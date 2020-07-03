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03 июля 2020, пятница, 13:35 838
Происшествия 2020-07-03T14:00:02+03:00
Українські Новини
Во время занятий по стрельбе у боевиков взорвался миномет, погибли трое оккупантов

Во время занятий по стрельбе у боевиков взорвался миномет, погибли трое оккупантов

Анна Рудык
Подрыв, Миномет, война на Донбассе, Ситуация в зоне ООС, Потери боевиков, взрыв миномета
Боевики. Фото: rus.delfi.ee
Боевики. Фото: rus.delfi.ee

Трое боевиков погибли и двое получили ранения из-за разрыва собственного миномета в ходе занятий по боевой подготовке.

Об этом говорится в сообщении штаба операции Объединенных сил, передают Українськi Новини.

"По уточненным данным разведки, в последние дни июня в районе населенного пункта Желобок, что на временно оккупированной территории Луганской области, погибли трое и получили ранения двое сотрудников батальона патрульной службы так называемого МВД ЛНР", - сказано в нем.

Отмечается, что инцидент произошел в ходе занятий по боевой подготовке во время выполнения практических упражнений по стрельбе.

При этом огонь велся по позициям защитников Украины.

"Вследствие грубого нарушения мер безопасности во время эксплуатации вооружения и военной техники и слабой обученности личного состава расчет одного из минометов калибра 82 мм совершил двойное заряжание, в результате чего произошел разрыв миномета и гибель и травмирование боевиков", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 10 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) 2 июля, один украинский военнослужащий получил ранение.

Также 30 июня на Донбассе боевики 12 раз устраивали провокации, ранены два украинских военных.

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