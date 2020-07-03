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03 июля 2020, пятница, 16:00 680
Силовые структуры 2020-07-03T16:06:17+03:00
Українські Новини
Прокуратура подозревает растрату 350 млн гривен при строительстве Большой окружной дороги в Киеве

Прокуратура подозревает растрату 350 млн гривен при строительстве Большой окружной дороги в Киеве

Валерия Драгомирова
Прокуратура Киева, Большая Окружная, Нарушения при закупке
Дорога
Дорога

Прокуратура Киева во время осуществления процессуального руководства в уголовном производстве установила, что в апреле 2020 года КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" с нарушениями осуществило закупку услуг по строительству на отрезке Большой окружной дороги

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева. 

"Установлено, что в апреле 2020 года коммунальным предприятием "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" осуществлялась закупка услуг по выполнению дополнительных работ по строительству на отрезке Большой окружной дороги протяженностью 1,8 км на общую сумму 354, 2 млн гривен", – говорится в сообщении.

Отмечается, что коммунальным предприятием было безосновательно применена переговорная процедура закупки, то есть без проведения аукциона, и заключен с обществом договор на выполнение этих работ за бюджетные средства. 

"Таким образом, государственные закупки были проведены без конкурентных принципов, а территориальная община потеряла возможность провести работы за меньшую сумму денег", – сообщили в прокуратуре.

Известно, что прокуратура Киева обратилась в суд с иском о признании незаконным, отмене решения тендерного комитета и признании недействительным заключенного договора.

Как сообщали Українські Новини, утром проспект Шухевича снова "застрял" в пробке

Кроме того, из 28 запланированных на ремонт дорог в Киевской области ремонтные работы начались на 6. 

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