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29 ноября 2019, пятница, 11:55 1074
Общество 2019-11-29T13:07:28+02:00
Українські Новини
Капитально отремонтированная Кличком окружная эффективно прослужит лишь 5 лет, - результаты проверки

Капитально отремонтированная Кличком окружная эффективно прослужит лишь 5 лет, - результаты проверки

окружная дорога, Ремонт дорог

В КГГА отчитались о капитальном ремонте участка Окружной дороги от проспекта Победы до поселка Вишневное, надзор за которым проводили международные эксперты. Об этом сообщает корреспондент Delo.ua. 

На капитальный ремонт Окружной дороги в Киеве потратили 332 миллиона гривен. Все работы выполнялись за средства КГГА. Капремонт проводился на участке длинной 6 километров (общая длинна трассы — 34,4 км — Delo.ua). После проведения работ ширина проезжей части увеличилась с 13 до 16,5 метров, на отдельных участках — до 20 метров. Общее количество полос увеличилось с 3-4 до 4-5 полос.

На участке работ расположено 6 подземных переходов на пересечении улиц Семьи Сосниных, Литвиненко-Вольгемут, Жмеринской, Янтарной и Верховинной и в районе завода "Электронмаш". Со стороны проспекта Победы были обустроены 4 пешеходных мостика наземных переходов.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что этот отчет важен для города в части исправления ошибок и уменьшения коррупционных рисков. "Все пожелания верификационной группы будут обязательно учтены", — заявил Кличко.

Киевский городской глава также подчеркнул, что данный ответ — первый в истории города.

Каковы же выводы международных экспертов? Верификационная группа CoST указала на неточности и отсутствие данных в проектной документации:

  • - заявление о намерении о экологических последствиях не были согласованы с заказчиком;
  • - отсутствовали материалы учета общественных интересов (публикации в СМИ, Протокол проведения слушаний);
  • - не были предоставлены расчеты ожидаемых эквивалентных и максимальных уровней шума возле жилой застройки.

Специалисты рекомендовали провести анализ на предмет затягивания сроков согласования разрешительных процедур, а также КГГА стоит обратить внимание на сложность получения разрешительных документов. 

Согласно выводам группы GoST, капитальный ремонт и обустройство на участке Окружной дороги водоотводов обеспечит эффективную эксплуатацию дороги на пять лет, что соответствует гарантии генподрядчика. Интересно, что уровень открытости подачи документов коммунальной корпорации КК "Киевавтодор" эксперты международной организации оценили на 98%. 

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