Капитально отремонтированная Кличком окружная эффективно прослужит лишь 5 лет, - результаты проверки

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что этот отчет важен для города в части исправления ошибок и уменьшения коррупционных рисков. "Все пожелания верификационной группы будут обязательно учтены", — заявил Кличко.

Киевский городской глава также подчеркнул, что данный ответ — первый в истории города.

Каковы же выводы международных экспертов? Верификационная группа CoST указала на неточности и отсутствие данных в проектной документации:

- заявление о намерении о экологических последствиях не были согласованы с заказчиком;

- отсутствовали материалы учета общественных интересов (публикации в СМИ, Протокол проведения слушаний);

- не были предоставлены расчеты ожидаемых эквивалентных и максимальных уровней шума возле жилой застройки.

Специалисты рекомендовали провести анализ на предмет затягивания сроков согласования разрешительных процедур, а также КГГА стоит обратить внимание на сложность получения разрешительных документов.

Согласно выводам группы GoST, капитальный ремонт и обустройство на участке Окружной дороги водоотводов обеспечит эффективную эксплуатацию дороги на пять лет, что соответствует гарантии генподрядчика. Интересно, что уровень открытости подачи документов коммунальной корпорации КК "Киевавтодор" эксперты международной организации оценили на 98%.