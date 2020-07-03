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03 июля 2020, пятница, 15:16 78
Экономика 2020-07-03T15:45:02+03:00
Українські Новини
Nemiroff не планирует производить спирт вопреки появившейся возможности

Nemiroff не планирует производить спирт вопреки появившейся возможности

Елена Литвин
Водка, Спирт, Спиртзавод, производство спирта
Спиртзавод
Спиртзавод

С 1 июля лицензию на производство спирта может получить любое предприятие, однако один из крупнейших производителей водки компания "ЛВН Лимитед" (Винница, ТМ Nemiroff) не планирует приобретать лицензию на производство спирта, соответственно не намерена самостоятельно производить спирт.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в компании.

"Напротив нашего действующего завода (по производству алкоголя) есть старый спиртовой завод. Мы не хотим пока ни покупать, ни строить (спиртзавод)", - сказал источник.

Он отметил, что пока спиртзавод, с которым они сотрудничают, способен обеспечивать потребности компании, "ЛВН Лимитед" не считает целесообразным инвестировать в данное направление.

Также источник добавил, что их объем производства продукции не настолько большой, чтобы налаживать производство спирта.

Яков Грибов и Белла Финкельштейн являются конечными бенефициарными собственниками "ЛВН Лимитед" (Винница), основателем которого является компания "Немирофф интеллектьюал проперти истеблишмент" (Лихтенштейн).

Как сообщали Українськi Новини, во время карантина выросли продажи водки.

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