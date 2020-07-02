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  • С 1 июля лицензию на производство спирта может получить любое предприятие, - "Укрспирт"
02 июля 2020, четверг, 13:28 781
Экономика 2020-07-02T13:28:27+03:00
Українські Новини
С 1 июля лицензию на производство спирта может получить любое предприятие, - "Укрспирт"

С 1 июля лицензию на производство спирта может получить любое предприятие, - "Укрспирт"

Анна Рудык
Спирт, Укрспирт, производство спирта, Медицинский спирт
Спиртзавод
Спиртзавод

 Государственное предприятие "Укрспирт" констатирует, что согласно новому законодательству с 1 июля лицензию на производство спирта может получить любое предприятие любой формы собственности.

Об этом говорится в сообщении ГП, передают Українськi Новини.

"Сегодня (1 июля) начинается важный этап демонополизации отрасли. Ведь лицензию на производство спирта могут получить предприятия любой формы собственности", - сказано в нем.

При этом напоминается, что до 1 июля 2021 года производство спирта будет происходить только на государственных заводах, которые вскоре выставят на продажу.

На данный момент 12 заводов "Укрспирта" переданы в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства для приватизации.

Экспорт спирта могут осуществлять субъекты хозяйствования при условии получения лицензии на производство.

В то же время законодательство предусматривает, что до 1 января 2024 года импорт спирта могут осуществлять только государственные предприятия, специально уполномоченные на это Кабинетом Министров.

Также, согласно документу, с 1 июля 2021 года разрешается ввод в эксплуатацию и выдача разрешений на строительство новых предприятий по производству спирта.

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