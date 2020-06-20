"Аскания-Нова" – одно из 7 чудес Украины. Куда поехать и что посмотреть в Херсонской области на День Конституции

"Аскания-Нова" – одно из 7 чудес Украины. Куда поехать и что посмотреть в Херсонской области на День Конституц

В то время, ка начался летний сезон отпусков, а поездки за границу пока что остаются затрудненными, украинцы выбирают для отдыха внутренний туризм. Одним из самых популярных мест отдыха на День Конституции, во время которого будет 3 официальных выходных дня, остается степной заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области, ведь в этом регионе наименьшее количество больных коронавирусом, передают Українські Новини.

В 140 километрах от Херсона разворачивается уникальный степной заповедник "Аскания-Нова". Он считается жемчужиной не только Приазовья, но и всей Украины. Он один из старейших степных биосферных заповедников планеты, основанный в конце XIX века Фридрихом Эдуардовичем Фальц-Фейн. Кроме того – это самая большая степная заповедная территория Европы. "Аскания-Нова" располагается на территории 33 тыс. гектаров.

В экосистемах насчитывается более 500 видов высших растений и более 3 тысяч видов животных. В 1984 году совет ЮНЕСКО внес Асканию в список эталонных территорий планеты.

Что посмотреть в заповеднике

Дендропарк "Аскания-Нова" создан в безводной степи, практически непригодном для выращивания древесных растений. Однако это не помешало созданию заповедника, и теперь здесь можно увидеть коллекцию древесных растений – представителей различных географических районов земного шара; аллею пирамидальных дубов, большую степную поляну с группой сосен крымских, созданную в 1908-1913 годах.

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В центре старого парка можно увидеть живописный пруд с маленьким островком и лилиями на водяном зеркале.

При создании системы лужаек использовали различные ландшафтные элементы. Привлекательной считается поляна ветибюльного типа, где собрано дерева юга и севера, востока и запада. Рядом с грабом – юкка и суммах голый, пихта кавказская и тюльпанное дерево. Есть даже ровесники динозавров – метасеквойя и гинкго двулопастное.

Заповедник "Аскания-Нова". Фото: ua.igotoworld.com

Асканийский зоопарк заложено в 70-х годах XIX века, в котором уже более ста лет живут звери и птицы со всего мира. Сейчас в асканийском зоопарке можно встретить переселенцев из Африки и Австралии, Северной и Южной Америки, из Центральной Азии и Дальнего Востока, даже из Арктики. Коллекция зоопарка "Аскания-Нова" представлена ​​41 видом млекопитающих, 3 видами бескилевых и 81 видом килегрудых птиц, содержащихся полувольно большими группами.

Также в зоопарке содержатся 2,5 тысячи особей 60 редких видов, подпадающих под охрану разного уровня "Красных книг" и нескольких международных конвенций – Вашингтонская, Бернской и Боннской. Среди них: африканский страус, австралийский ему и американская нанду.

"Аскания-Нова". Фото: in.ck.ua

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