Глава одного из отделений "Ассоциации налогоплательщиков Украины" попался на взятке в полмиллиона гривен

В то время, как Офис генерального прокурора и Государственное бюро расследований сообщили еще двум работникам Кагарлыкского отделения Нацполиции о подозрении в истязании людей, киевская местная прокуратура № 6 завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению председателя одного из территориальных отделений Всеукраинской общественной организации "Ассоциация налогоплательщиков Украины" в мошенническом завладении денежными средствами путем подстрекательства к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передают Українські Новини.

Согласно материалам следствия, подозреваемый ввел в заблуждение знакомого бизнесмена о своих якобы связях в региональном управлении ГФС и убедил последнего передать 20 тыс. долларов США указанным должностным лицам за принятие положительного решения в уголовном производстве, зарегистрированном в отношении него.

Правоохранители задокументировали получение подозреваемым оговоренной суммы двумя частями – 260 тыс. грн и 240 тыс. грн соответственно. При получении второй части средств мужчину задержали.

"Сейчас обвинительный акт по ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 (завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное в крупном размере) и ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 (подстрекательство к оказанию должностному лицу, неправомерной выгоды) УК Украины направлено в Печерский районный суд Киева для рассмотрения по существу ", – говорится в сообщении.

Санкции статей предусматривают лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

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