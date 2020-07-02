В Кагарлыке сообщили о подозрении еще двум правоохранителям и обнаружили новые факты пыток в отделении

Офис генерального прокурора и Государственное бюро расследований сообщили еще 1 полицейскому и 1 работнику Кагарлыкского отделения Обуховского отдела Управления Нацполиции в Киевской области о подозрении в истязании людей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомств, передают Українськi Новини.

"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора, сообщили о подозрении оперуполномоченному Кагарлыкского отделения Обуховского ОП ГУ Нацполиции в Киевской области. Правоохранитель подозревается в истязании, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины)", - сказано в нем.

Следствием установлено, что во время событий, которые происходили в ночь с 23 на 24 мая, полицейский по указанию непосредственного руководителя удерживал руки потерпевшей в то время, как его руководитель надел противогаз на женщину и с целью получения разоблачительных показаний периодически зажимал дыхательную трубку.

После начала досудебного расследования в ГБР стали обращаться лица с сообщениями о фактах пыток, которые ранее проходили в Кагарлыкском отделении полиции.

По данным следствия, в начале января работники Кагарлыксого отделения полиции, ранее подозреваемые в пытках и изнасиловании, пытали двух лиц с целью получения признания в совершении краж.

Так, правоохранители били потерпевших, перевозили их в багажном отделении автомобиля по окраине города.

После доставки пострадавших в Кагарлыкский отдел полиции они применяли к ним электрический ток и приковывали наручниками к батарее в коридоре, где они находились до следующего дня.

Кроме того, следствием установлено, что подозреваемый начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции в мае с целью получения признательных показаний избил еще одного гражданина.

В результате чего пострадавший получил телесные повреждения средней степени тяжести.

"По данным фактам следователи ГБР сообщили о подозрении еще одному работнику Кагарлыкского отделении полиции, а также задержанным в мае оперуполномоченному и начальнику одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции, которые сейчас содержатся в Киевском следственном изоляторе (ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины). Таким образом, следователи ГБР сообщили о подозрении 4 работниками Кагарлыкского отделение полиции", - говорится в сообщении.

На данный момент решается вопрос об избрании в отношении двух новых подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Как сообщали Українськi Новини, полицейских, подозреваемых в изнасиловании в Кагарлыке, оставили под стражей.

А пострадавшей от пыток в Кагарлыке предоставили личную охрану.