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01 июля 2020, среда, 09:20 299
Силовые структуры 2020-07-01T09:30:01+03:00
Українські Новини
Прокуратура завершила расследование о пожаре в Одесском колледже и передала дело в суд

Прокуратура завершила расследование о пожаре в Одесском колледже и передала дело в суд

Ирина Николенко
Одесса, Пожар в Одессе, пожар в колледже, Прокуратура Одесской области
Пожар в Одесском колледже. Фото: Думская
Пожар в Одесском колледже. Фото: Думская

Прокуратура Одесской области направила в Приморский районный суд обвинительный акт по трагическому пожару в колледже по улице Троицкой, во время которого погибли 16 человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передают Українські Новини.

"Прокуроры областной прокуратуры направили в Приморский районный суд Одессы обвинительный акт в отношении директора одесского колледжа, заведующего хозяйством, заведующего дневным отделением экономики и предпринимательства и бывшего заместителя директора по административно-хозяйственной работе, которые подозреваются в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности, что привело к возникновению пожара в образовательном учреждении по улице Троицкой в ​​Одессе (ч. 2 ст. 270 УК Украины) ", – говорится в сообщении.

Во время проведения досудебного расследования, правоохранители допросили 286 человек, среди них свидетели, очевидцы происшествия и пострадавшие. Также сделали 65 выемок документов, назначено и проведено 61 судебную экспертизу.

Во время пожара, который произошел в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, погибли 16 человек, 31 человек получил телесные повреждения различной степени тяжести.

Также огонь разрушил многоэтажное здание – памятник архитектуры 1914 года, в котором располагалось образовательное учреждение, повредила и уничтожила все имущество, которое находилось в здании и нанес государству миллионные убытки.

Ранее Українські Новини сообщали, по делу о пожаре в одесском колледже появились двое новых подозреваемых: заведующий дневным отделением экономики и предпринимательства колледжа и бывший заместитель директора по административно-хозяйственной работе.

Правоохранители назвали официальную причину пожара в Одесском колледже – неисправность электропроводки или бытовых электроприборов.

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