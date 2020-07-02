Кабмин хочет увеличить штраф за нарушение масочного режима до 5 тыс. гривен

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде установить штрафы за несоблюдение масочного режима от 170 гривен для физических лиц до 5 100 гривен для юридических лиц.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Вчера на заседании правительства был одобрен законопроект относительно внесения изменений в Кодекс по административным правонарушениям. Он регламентирует установление штрафов за неношение масок. Предусмотрено, что штрафы для физлиц будут составлять от 170 до 255 гривен", - сказал министр.

Для юридических лиц предлагается установить штрафы от 3 400 до 5 100 гривен.

Законопроект будет направлен в Верховную Раду для дальнейшего рассмотрения.

Как сообщали Українськi Новини, Национальная полиция усилила контроль за карантинными ограничениями для пассажиров железнодорожного транспорта, задействовав дополнительные наряды полицейских.

Также в поездах больше не будут кормить, а на вокзалах нужно носить маску, — МОЗ опубликовал новые рекомендации.