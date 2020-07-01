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Силовые структуры 2020-07-01T11:30:03+03:00
Українські Новини
На Донбассе боевики 12 раз устраивали провокации, ранены два украинских военных

На Донбассе боевики 12 раз устраивали провокации, ранены два украинских военных

Анна Рудык
война на Донбассе, ООС, Ситуация в зоне ООС, обстрелы на Донбассе
ООС. Фото: facebook/pressjfo
ООС. Фото: facebook/pressjfo

Боевики 12 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) 30 июня, вследствие чего двое украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"30 июня вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - сказано в нем.

Боевики обстреляли украинские позиции вблизи Новотошковского, Новозвановки, Луганского, Зайцево, Хутора Вольный.

За минувшие сутки в результате обстрела противника 2 украинских военнослужащих получили ранения.

Они оперативно доставлены в военно-медицинское учреждение, им предоставлена надлежащая помощь врачей.

Состояние здоровья пострадавших военных удовлетворительное.

"Такие коварные действия агрессора без ответа не остались - огнем из штатного вооружения по позициям захватчиков украинские подразделения решительно подавили активность противника. По данным разведки, 30 июня наши защитники ранили трех захватчиков. По уточненным данным разведчиков, в период с 24 по 26 июня у противника было еще двое погибших", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток боевики активности не проявляли.

Как сообщали Українськi Новини, 29 июня на Донбассе оккупанты 12 раз устраивали провокации с запрещенным оружием, ранены два бойца ВСУ.

Также 28 июня на Донбассе боевики обстреляли поселок.

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