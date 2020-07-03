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03 июля 2020, пятница, 09:00 78
Президент 2020-07-03T09:30:02+03:00
Українські Новини
Зеленский обсудил с руководством НБУ кандидатуру нового председателя

Зеленский обсудил с руководством НБУ кандидатуру нового председателя

Анна Рудык
НБУ, Нацбанк, Яков Смолий, Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский, который предложил Раде уволить Смолия, провел консультации с руководством Национального банка и участниками рынка относительно кандидатуры нового председателя НБУ.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Состоялись встречи Президента с заместителями главы Национального банка, руководителями государственных и частных банков, а также руководством банковских организаций и учреждений.

Во встречах принимали участие также премьер-министр Денис Шмыгаль, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, его заместитель Юлия Ковалив, министр финансов Сергей Марченко, председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Участники переговоров обсудили состояние финансового сектора государства и возможное влияние на банковский рынок заявления Якова Смолия об отставке с должности главы НБУ.

"Независимый Национальный банк - это залог макроэкономической стабильности государства и гарантия благосостояния украинцев. Поэтому я как Президент отстаиваю независимость НБУ при любом руководстве в качестве основы финансовой и макроэкономической стабильности нашего государства", - сказал Президент.

Зеленский также отметил преданность принципу независимости центрального банка и необходимости сохранения его институциональной способности.

Кроме того, участники встречи обсудили возможные кандидатуры на должность главы НБУ. 

Как сообщали Українськi Новини, 1 июля вечером стало известно, что Смолий подал в отставку.

Тем временем сегодня Рада может рассмотреть отставку Смолия: депутаты уверяют, что голоса есть.

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