Зеленский обсудил с руководством НБУ кандидатуру нового председателя

Президент Владимир Зеленский, который предложил Раде уволить Смолия, провел консультации с руководством Национального банка и участниками рынка относительно кандидатуры нового председателя НБУ.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Состоялись встречи Президента с заместителями главы Национального банка, руководителями государственных и частных банков, а также руководством банковских организаций и учреждений.

Во встречах принимали участие также премьер-министр Денис Шмыгаль, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, его заместитель Юлия Ковалив, министр финансов Сергей Марченко, председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Участники переговоров обсудили состояние финансового сектора государства и возможное влияние на банковский рынок заявления Якова Смолия об отставке с должности главы НБУ.

"Независимый Национальный банк - это залог макроэкономической стабильности государства и гарантия благосостояния украинцев. Поэтому я как Президент отстаиваю независимость НБУ при любом руководстве в качестве основы финансовой и макроэкономической стабильности нашего государства", - сказал Президент.

Зеленский также отметил преданность принципу независимости центрального банка и необходимости сохранения его институциональной способности.

Кроме того, участники встречи обсудили возможные кандидатуры на должность главы НБУ.

Как сообщали Українськi Новини, 1 июля вечером стало известно, что Смолий подал в отставку.

Тем временем сегодня Рада может рассмотреть отставку Смолия: депутаты уверяют, что голоса есть.