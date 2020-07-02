В Херсонскую область придет жара до +42 градусов. Объявлен "красный" уровень опасности

5-7 июля в Херсоне и Херсонской области ожидается чрезвычайная жара +40 +42 градуса, в то время, как синоптики прогнозируют в июле жару до +41 градуса в Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях.

Об этом говорится в сообщении Херсонского областного центра по гидрометеорологии в Facebook.

"Днем 05-07 июля 2020 года по Херсонской области и городе Херсону ожидается чрезвычайная жара 40-42°", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с жарой объявлен III уровень опасности - красный.



В Херсонском горсовете напомнили, что длительное пребывание на солнце может привести к солнечному удару.

Во время жаркой погоды необходимо:

следить за поддержанием водно-солевого баланса своего организма;

употреблять в течение дня достаточное количество питьевой воды, зеленый чай, негазированную минеральную воду (не менее 1,5-2 литров в сутки);

ограничивать пребывание на улице, особенно с 12:00 до 15:00;

для профилактики нарушений иммунной системы увеличить потребление овощей и фруктов;

носить свободную одежду светлых оттенков из натуральных тканей, использовать для защиты от солнца головные уборы и очки;

избегать физических нагрузок в жаркие дни;

избегать употребления алкогольных напитков, так как жара усиливает токсическое действие на организм человека;

не допускать перегрева помещений, используя жалюзи, шторы, бытовые вентиляторы. При наличии в помещениях кондиционера, для предотвращения теплового удара, разница между температурой этого помещения и температурой на улице не должна превышать +10°С;

проводить во время пребывания в помещениях с повышенной температурой увлажнение открытых частей тела прохладной водой;

обеспечивать доступ свежего воздуха к помещениям, где находятся дети, в том числе во время дневного и ночного сна, не допуская сквозняков;

проводить влажную уборку помещений.



Как сообщали Українські Новини, синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине.