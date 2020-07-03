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03 июля 2020, пятница, 05:00 1024
Lifestyle 2020-07-03T05:00:01+03:00
Українські Новини
Трех знаков зодиака ждет удача сегодня, — астролог

Трех знаков зодиака ждет удача сегодня, — астролог

Елена Новикова
Гороскоп, советы астрологов, астрологический прогноз, гороскоп на каждый день, гороскоп на сегодня, Гороскоп на пятницу
Гороскоп. Фото: pixabay
Гороскоп. Фото: pixabay

В то время, как астролог прогнозировал, что в четверг у Дев, Водолеев и Рыб возможны проблемы со здоровьем, в пятницу Близнецов, Раков и Козерогов ждет удача. Подробнее о том, что ждет представителей этих трех знаков зодиака 3 июля, расскажут Укаїнські Новини.

Близнецы

В пятницу у Близнецов наступит удачное время для новых дел и решения сложных вопросов. Они будут двигаться в верном направлении и знать, как стоит действовать, чтобы добиться нужного результата наверняка. В этот день работать предстоит много, но это не должно пугать их. Вечером можно организовать встречу с приятелями и друзьями, это поможет расслабиться после насыщенного дня.

Рак

В пятницу Ракам не стоит бояться экспериментировать и идти непроторенным путем. Любые нестандартные способы решения поставленных задач приведут к отличным результатам. В целом день будет удачный. Также в этот день будет неплохое время для романтических встреч и интересных знакомств.

Козерог

У Козерогов будет удачный и наполненый приятными событиями день. В пятницу постарайтесь быть в центре происходящих событий, не зацикливайтесь на неприятных моментах, поддерживайте в себе боевой дух и решительность. У представителей этого знака также появится шанс восстановить давние отношения, найти компромисс в общении с близкими. Повезет и в любви, не исключены новые романтические знакомства.

Как сообщали Українські Новини, в июле ожидается несколько магнитных бурь.

Кроме того, в этом месяце ожидается ряд необычных астрономических явлений.

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