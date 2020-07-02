Украина будет представителем в переговорах с Ираном насчет сбитого самолета МАУ

Украина, которая будет будет расшифровывать "черные ящики" сбитого самолета МАУ в Иране, также представлять международную группу по координации помощи жертвам крушения сбитого над Тегераном (Иран) рейсового самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) на переговорах с Ираном.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел, передают Українськi Новини.

Согласно ему, в четверг министр иностранных дел Дмитрий Кулеба принял участие в видеовстрече государств-участников международной группы по координации помощи жертвам рейса PS752.

Участие в онлайн-встрече приняли также министры иностранных дел и руководители МИДов Канады, Афганистана, Великобритании и Швеции.

Министры подписали меморандум о взаимопонимании в сотрудничестве в переговорах о выплате компенсаций Ираном.

"Меморандумом закреплены обязательства членов координационной группы сотрудничать в рамках подготовки и проведения переговоров.

Координационная группа определила Украину спикером на переговорах с Ираном. Совещательный комитет из представителей членов координационной группы, которые будут принимать участие в переговорах, будет оказывать помощь спикеру", - сказано в нем.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что эти межгосударственные переговоры с Ираном по выплате компенсаций являются важным шагом на пути к привлечению Ирана к ответственности и получению помощи семьями погибших.

Кулеба также поблагодарил других участников группы по координации усилий в подготовке документа, а главу МИДа Канады Франсуа-Филиппа Шампаня и его команду за поддержку инициативы Украины относительно подписания меморандума.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Иран сообщил о намерении направить во Францию "черные ящики" сбитого самолета МАУ, хотя ранее передумал отдавать "черные ящики" сбитого пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины".