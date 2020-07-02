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02 июля 2020, четверг, 22:55 387
Силовые структуры 2020-07-02T23:03:46+03:00
Українські Новини
Офицер СБУ задержан за вымогательство четверти миллиона долларов с бизнесмена

Офицер СБУ задержан за вымогательство четверти миллиона долларов с бизнесмена

Надежда Комендантова
СБУ, Вымогательство, вымогательство взятки, Коррупция в СБУ
Задержание сотрудника СБУ. Фото: Офис Генпрокурора
Задержание сотрудника СБУ. Фото: Офис Генпрокурора

В то время, как арес подозреваемого в госизменене бывшего генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова продлили на 2 месяца, правоохранители разоблачили преступную группу под руководством подполковника СБУ, которая вымогала 250 тыс. долл. у предпринимателя за неразглашение информации и угрожала применить насилие.

Об этом сообщает в пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Также сообщается, что преступной группой руководил заместитель начальника одного из отделов Управления СБУ в Одесской области.

По данным следствия, сотрудник спецслужбы организовал и руководил деятельностью преступной группы в составе не менее четырех человек, участники которого требовали у предпринимателя денежные средства в сумме 250 тыс. долл. за возможное неразглашение сведений об обстоятельствах гибели народного депутата Украины, которые могут ему навредить. В случае отказа от предоставления средств, они угрожали применить насилие над бизнесменом и его близкими родственниками.

Фото: Офис ГенпрокурораФото: Офис Генпрокурора

Офицеру СБУ сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 УК Украины (вымогательство), в суд готовятся ходатайства об избрании меры пресечения и отстранения его от должности.

"В настоящее время продолжаются обыски по местам жительства фигурантов и в помещении СБУ в Одесской области с целью выявления и изъятия вещей и документов, имеющих доказательственное значение в уголовном производстве. Сейчас обнаружено и изъято несколько единиц предметов похожих на оружие и боеприпасы, как возможно орудие преступления. Также устанавливаются другие причастные к совершению преступления лица", - говорится в сообщении.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

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