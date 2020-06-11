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11 июня 2020, четверг, 09:30 132
Судебная власть 2020-06-11T11:45:03+03:00
Українські Новини
Арест генерал-майора СБУ Шайтанова продлили на два месяца

Арест генерал-майора СБУ Шайтанова продлили на два месяца

Анна Рудык
СБУ, Арест, Госизмена, Валерий Шайтанов
Шайтанов. Фото: ssu.gov.ua
Шайтанов. Фото: ssu.gov.ua

Шевченковский районный суд Киева продлил содержание под стражей генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, которого уволили из-за подозрения в госизмене, до 8 августа.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

СБУ напомнила, что задержала высокопоставленного агента ФСБ в апреле по подозрению в государственной измене и терроризме.

Тогда оперативники спецслужбы провели многоэтапную спецоперацию по разоблачению предателя и собрали исчерпывающую доказательную базу его сотрудничества с российскими спецслужбами.

В частности, были задокументированы факты сбора и передачи им данных об обстоятельствах проведения отдельных тайных операций в районе АТО/ООС, о международном сотрудничестве отечественных спецслужб в сфере безопасности и обороны, руководителей департамента контрразведки, оперативных подразделений СБУ и ЦСО "А", а также попытки вербовки офицеров для работы в ФСБ.

Также установлено, что по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева.

Как сообщали Українськi Новини, ранее журналист Юрий Бутусов обнародовал информацию, согласно которой спецоперацию по задержанию Корбана проводил бывший руководитель спецподразделения Службы безопасности Украины "Альфа" Шайтанов, причастный к штурму Дома профсоюзов в Киеве.

Ранее бывший генерал-майор СБУ Шайтанов обжаловал арест.

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