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03 июня 2020, среда, 15:54 83
Транспорт 2020-06-03T17:15:02+03:00
Українські Новини
Продажи трех самых популярных марок автомобилей в Украине сократились почти наполовину

Продажи трех самых популярных марок автомобилей в Украине сократились почти наполовину

Кира Молчанова
Renault, Peugeot, Укравтопром, Fiat, Коммерческие автомобили
Автомобиль. Pixabay
Автомобиль. Pixabay

В мае 2020 года по сравнению с маем прошлого года продажи новых коммерческих автомобилей сократились почти на 40% до 680 единиц.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром", передают Українськ іНовини.

"Среди новых коммерческих авто в прошедшем месяце наибольшим спросом пользовались автомобили французской марки Renault, которые заняли пятую часть этого сегмента автомобильного рынка. При этом, реализовав за месяц 141 автомобиль, Renault отстала от своего майского результата прошлого года на 31%. На втором месте Fiat —105 автомобилей. Майские регистрации этой марки были на 6% меньше показателя годичной давности", — говорится в сообщении.

На третьем месте автомобили марки Peugeot — наблюдалось снижение продаж на 17% до 70 автомобилей, на четвертом месте — МАЗ — рост продаж на 13% до 59 единиц, на пятом месте Ford — снижение продаж на 37% до 50 единиц.

Всего за 5 месяцев текущего года в Украине было зарегистрировано 3,3 тыс. новых коммерческих автомобилей, что на 26% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщали Українськi Новини, в апреле в Украине упала продажа новых легковых автомобилей, сократилась также продажа новых коммерческих авто почти в два раза.

В марте продажа новых коммерческих авто сократилась на 41%, на рынке лидировали – Renault и Fiat.

Также в начале апреля регистрация новых автомобилей упала на 64%.

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