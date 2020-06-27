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27 июня 2020, суббота, 06:00 30
Транспорт 2020-06-27T07:15:01+03:00
Українські Новини
В мае 2020 продажи элитных авто сократилась на 1,8% по сравнению с 2019

В мае 2020 продажи элитных авто сократилась на 1,8% по сравнению с 2019

Елена Новикова
Автомобили, Lexus, продажи автомобилей, элитные автомобили, Porshe, Автомобили F класса
Автомобиль. Фото: Pixabay
Автомобиль. Фото: Pixabay

В то время, как мае поддержанных легковых авто продали почти на 30% больше по сравнению с 2019, продажи элитных авто в мае сократились на 1,8% до 111 единиц по сравнению с маем 2019 года, когда было зарегистрировано 113 элитных автомобилей. Об этом Українським Новинам сообщил представитель "Укравтопрома", передают Українськi Новини.

Так, в мае регистрация новых автомобилей F класса сократилась на 33,3% и составила 22 единицы.

Регистрация поддержанных автомобилей же возросла на 11,3% до 89 единиц.

По количеству продаж в мае лидирует Mercedes Benz; за этот период было зарегистрировано 5 единиц новых и 17 единиц поддержанных автомобилей.

Автомобилей марки Porshe было зарегистрировано 14 единиц (8 новых и 6 поддержанных), Lexus - лишь 4 единицы, из них 1 новая и 3 поддержанных.

Как сообщали Українськi Новини, в мае 2020 года новые коммерческие автомобили продали на 40% меньше до 680 единиц по сравнению с аналогичным периодом 2019.

Также в мае 2020 продажи электромобилей увеличились на 46,7% по сравнению с маем 2019.

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